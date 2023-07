Si tiene problemas para cargar su iPhone o iPod touch, no se preocupe, aquí le proporcionamos información y consejos para solucionarlos.



En primer lugar, asegúrese de seguir los pasos correctos para cargar su dispositivo. Conecte el cable USB incluido a su dispositivo a una fuente de alimentación, que puede ser:



-Una toma de corriente de pared: conecte el cable de carga USB a un adaptador de energía USB y enchúfelo a la pared.



-Una computadora: conecte el cable de carga a un puerto USB 2.0 o 3.0 de una computadora encendida que no esté en modo de reposo. Es recomendable un accesorio de energía certificado por Apple, como un hub USB con alimentación o una estación de acoplamiento.

Si está intentando cargar de forma inalámbrica un iPhone 8 o modelos posteriores, asegúrese primero de que pueda cargarlo utilizando el cable USB incluido. La carga inalámbrica se puede realizar con los cargadores con certificado Qi y tienen que ser conectados a una fuente de alimentación.



Luego de colocar el iPhone con la pantalla hacia arriba deberá iniciar la carga. S eso funciona correctamente, busque ayuda específica para la carga inalámbrica. Además, verifique que el accesorio utilizado sea certificado por Apple si es de un proveedor independiente.



Durante el proceso de carga, notará un rayo dentro del ícono de la batería en la barra de estado o un ícono de batería grande en la pantalla de bloqueo.

Si su dispositivo tarda en cargarse o no alcanza el 100 por ciento, considere seguir estos pasos:

Verifique si el cable de carga y el adaptador USB presentan algún daño, como roturas o puntas dobladas. En caso de observar algún deterioro no se recomienda su uso.



Utilice un tomacorriente de pared y asegúrese de que las conexiones entre el cable de carga, el adaptador de pared USB y el tomacorriente de pared o el cable de alimentación estén firmes. En caso de no iniciar la carga puede probar con otro tomacorriente.



Limpie el puerto de carga en la parte inferior del dispositivo y asegúrese de conectar el cable de carga de manera segura. Si el puerto de carga está dañado, es posible que necesite reparar su dispositivo.Deje que el dispositivo se cargue durante al menos 30 minutos.

Si el dispositivo aún no responde, realice un reinicio forzado siguiendo estos pasos según el modelo de su iPhone:



iPhone 8 o modelos posteriores y iPhone SE (segunda generación): presione y suelte rápidamente el botón para subir el volumen, luego el botón para bajar el volumen y finalmente mantenga presionado el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple.



iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPod touch (séptima generación): mantenga presionados el botón lateral (o superior) y el botón para bajar el volumen hasta que se reinicie.



iPhone 6s o modelos anteriores, iPhone SE (primera generación) y iPod touch (sexta generación) o modelos anteriores: mantenga presionados el botón lateral y el botón de inicio hasta que aparezca el logotipo de Apple.



Después de realizar el reinicio forzado, deje que el dispositivo se cargue durante otros 30 minutos.



Si el dispositivo aún no se enciende ni se carga correctamente, se recomienda llevarlo con el cable y el adaptador de carga a un Apple Store o a un proveedor de servicios autorizado. También puede comunicarse con el Soporte técnico de Apple para obtener asistencia.



Si su dispositivo detiene la carga en un 80 por ciento, es posible que se caliente durante el proceso de carga. Para prolongar la vida útil de la batería, el software puede limitar la carga al 80 por ciento cuando la batería se calienta demasiado. El dispositivo reanudará la carga una vez que la temperatura disminuya. En ese caso, intente colocar su iPhone y el cargador en un ambiente más fresco.



Es importante tener en cuenta que en iOS 13 y versiones posteriores, se utiliza la recarga optimizada de la batería para reducir el deterioro al limitar el tiempo que el iPhone permanece completamente cargado. El iPhone aprende su rutina de carga diaria y espera para completar la carga más allá del 80 por ciento hasta que necesite usarlo. Esta función solo se activa cuando el iPhone anticipa una carga prolongada.

Si aparece una alerta que indica que el accesorio no es compatible o no está certificado, considere los siguientes pasos:



-Limpie el puerto de carga en la parte inferior de su dispositivo.



-Reinicie su iPhone o iPod touch.



-Pruebe con otro cargador o cable USB.



-Asegúrese de tener la versión más reciente de iOS instalada.



-Si los problemas persisten, comuníquese con el Soporte técnico de Apple para obtener ayuda y configurar el servicio adecuado.

