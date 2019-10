Pusimos a prueba el Apple Watch, estas son las novedades

La nueva generación de relojes inteligentes de Apple lleva un poco más de un fin de semana en el país. El wearable, uno de los padres del género de los smartwatches desde su llegada al mercado en 2012, se presenta como un reloj que lleva la inteligencia a la muñeca de su mano.



El Apple Watch Series 5 reafirma la independencia cada vez mayor frente al iPhone y brinda una experiencia sólida en el ecosistema de la marca. Entre las novedades figuran la inclusión de una tienda de aplicaciones propia, el modo de pantalla siempre encendida, optimizaciones de batería y la posibilidad de utilizar el reloj para llamadas de emergencia en el mundo.

Las caratulas del reloj permiten cierto rango de personalización, algunas están optimizadas para cambiar con el Always On Display. Foto: Tecnosfera

Una mejor búsqueda de Apps

Uno de los puntos a favor de este smartwatch frente a otros es precisamente la capacidad que tiene de instalar aplicaciones más allá de las predeterminadas por el fabricante. Esa razón explica, por ejemplo, las diferencias de batería con modelos de otros fabricantes que no tienen esa demanda de procesamiento tan grande. En el caso del nuevo modelo, la promesa es de 18 horas (una batería optimizada frente al anterior, pero casi de la misma duración). En uso intenso, no obstante es probable que se consuma a mayor velocidad.



Además de aceptar aplicaciones, la serie 5 se distingue de las anteriores versiones del reloj de Apple por tener una App Store, tienda de aplicaciones, propia, que no depende del iPhone. Es una gran ventaja porque ahorra tiempo y le permite al usuario encontrar desarrollos actúan de forma independiente a la interfaz del teléfono, que se adaptan a la pantalla de 40mm o 44mm.



En materia de apps, como es de esperar, el universo es muy variado. Mediante una interfaz similar a la de los iPhone, el reloj permite la búsqueda por palabras clave y despliega resultados que se navegan intuitivamente. Existe un énfasis muy claro en las actividades deportivas y en opciones de aplicaciones para bienestar, relajación y respiración, pero los usos pueden ir desde los recordatorios de que debe regar sus plantas hasta la posibilidad de ubicar las estrellas apuntando con su muñeca. Con el sistema operativo WatchOS 6 hay velocidad en la respuesta y el desempeño resalta.



Entre otras ventajas, ya no requiere tener al lado el teléfono para autorizar la instalación de una aplicación, basta con oprimir el botón lateral dos veces y autorizar la descarga con su código de seguridad. Tampoco necesita sacarlo del maletín para pedir un Uber o llevar su teléfono para realizar llamadas o mensajes.

Siempre encendido

Aunque no suene a un gran cambio, el 'Always - On' display, característica que permite al reloj siempre estar encendido, optimiza la experiencia significativamente.



Las caratulas cobran aspectos distintos cuando el reloj está en una posición en la que reconoce que está siendo visto de cuando está en reposo. Resulta divertido experimentar con los distintos fondos y tipos de cursores y personalizar sus opciones de acceso rápido (eso puede hacerlo en su iPhone). Teniendo en cuenta esa característica resulta loable que el nuevo modelo tenga una mayor vida de batería.



La propuesta de Apple con esta función es liberar un poco el movimiento de los usuarios y seguir mostrando contenido sin pedir algún tipo de atención especial. Si usted está practicando yoga o sale a escalar, por ejemplo, es posible que no tenga las manos libres para revisar la hora.

Según la actividad, el reloj inteligente modifica la apariencia de las caractulas, pero no se suspende del todo. Foto: Tecnosfera

Ello generó la duda en algunos usuarios de redes sociales si entonces el contenido de las notificaciones iba a quedar expuesto a quien quisiera ver una conversación. La gran noticia es que Apple pensó en ello y por eso si hay contenido desplegado (notificaciones, un juego activo o un mensaje) la pantalla mostrará el fondo borroso y encima un sencillo reloj digital. El reloj también servirá como llave de autenticación para pagos, pero eso es solo para los modelos de EE. UU.



Aunque Apple tiene una amplia experiencia en la generación de capacidades para su reloj - a estas alturas el dispositivo es capaz de detectar anomalías de pulso y emitir alertas para detectar hasta un paro cardíaco - se esperaría una cantidad de desarrollos propios por defecto más amplios, que incluyan por ejemplo el monitoreo del sueño. En este último caso, el usuario debe elegir una de las distintas aplicaciones disponibles en la App Store, que en su mayoría tienen un costo.



Dos novedades que vienen por defecto y resultan muy atractivas son la brújula y el monitoreo del sonido ambiente. La primera le permite fijar un destino es una dirección si quiere regresar allí luego o visualizar los sentidos de orientación sin restricciones. La segunda, que despierta bastante curiosidad, le permite conocer cuál es el ruido ambiente en el que usted está expuesto y envía alertas cuando el nivel de decibelios (db) puede ser perjudicial para su oído.



Según Apple, el reloj escucha lo que hay a su alrededor y analiza el fragmento de audio de manera local. Esa información, que podría ser sensible pues finalmente es un micrófono abierto, no se comparte en internet, no se va a la nube de Apple ni accedida por la compañía. El sistema escucha la porción de audio y entrega un resultado automáticamente, sin almacenarlo. Según expertos, si usted está expuesto a sonidos por encima de los 80 db por más de 25 horas, puede empezar a tener a una pérdida auditiva. Un trancón en Bogotá, por ejemplo puede llegar a los 86 db.

Otras novedades

Aunque Apple siempre se caracteriza por su enfoque en el diseño, este nuevo reloj inteligente logra llevarse por delante a las generaciones anteriores, haciendo evidente el énfasis en un estilo moderno y una pantalla aún más brillante tanto en su versión de 40mm como en la de 44mm. La pantalla además ocupa más espacio y opta por bordes curvos en el contenido, que aportan un 30 por ciento más de espacio usable.

El grosor del Apple Watch Series 5 es de 10.7mm, un poco más delgado que los 11.4mm del Series 3. Foto: Tecnosfera

El cuerpo es un poco más delgado que el que tenía el reloj Series 3, pero las versiones de titanio y cerámica, anunciadas por Apple en el lanzamiento en septiembre, no estarán disponibles en Colombia. En cuanto a sensores, el Series 5 opta por un sensor óptico de segunda generación para monitorear el pulso cardíaco e incluye un sensor eléctrico, con ello hay mayor precisión en el seguimiento de sus actividades físicas. Por primera vez, el reloj también incluirá el monitoreo del ciclo menstrual, pensado en apoyar la gestión de la salud para las mujeres con una interfaz muy intuitiva.



Otro anuncio es que el Apple Watch le permitirá emitir una alerta de auxilio sin importar el lugar en el que se encuentre. Dado que en ocasiones el número de emergencias en otro país es desconocido para los turistas, Apple generó convenios con firmas de telecomunicaciones para que la versión LTE de su reloj inteligente pueda llamar a los servicios de auxilio. Al pulsar el botón de apagado, podrá deslizar la opción SOS y comunicarse. Eso sí estará disponible para la versión más costosa del wearable, la que tiene LTE.



El Apple Watch se encuentra en tiendas autorizadas en Colombia y está en el mercado por un valor a partir de $1.869.000 pesos.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET