Portal Go, el dispositivo portátil de Facebook para hacer videollamadas

Facebook Inc. presento una versión portátil de su dispositivo de videollamadas Portal, que busca proporcionar una alternativa más móvil al hardware Alexa de Amazon.com Inc. y otros altavoces inteligentes.

El producto, llamado Portal Go, tiene una pantalla de 10 pulgadas, una cámara frontal de 12 megapíxeles y altavoces. También tiene una batería recargable, por lo que no es necesario que permanezca enchufado a la pared, una novedad en la línea Portal, de casi tres años.



(Le puede interesar: Así puede quitar la carpeta de mensajes archivados en WhatsApp)



Eso sugiere que Portal está entrando sigilosamente en el mercado de los iPad de Apple Inc. y de otras tabletas, pero Facebook sostiene que el uso principal del dispositivo sigue siendo la videoconferencia. Y, con un peso de 1,4 kilogramos, será más difícil de cargar que un iPad.

El Portal Go tiene un precio de 199 dólares. Foto: Facebook

Facebook tendrá que convencer a los compradores de que necesitan un producto de este tipo. Muchas tabletas tienen las mismas capacidades que Portal y ya están arraigadas en los hogares de los consumidores. Un altavoz móvil inteligente puede ser más difícil de vender. La compañía está comercializando la tecnología como una forma de trasladar fácilmente las conversaciones de videollamadas de una habitación a otra y escuchar música en toda la casa.



El precio, de US$199, también es más barato que el de un iPad. El iPad básico cuesta US$329, aunque se pueden encontrar modelos renovados y tabletas Android por mucho menos. Apple actualmente vende un iPad de 2017 por US$199, y Amazon y otros fabricantes de dispositivos Android ofrecen tabletas por menos de US$200.



(Lea también: iPhone: trucos para sacarle mayor provecho al teclado)



Facebook también lanzó un nuevo Portal+ de US$349, con una pantalla de 14 pulgadas y mejores parlantes. Ese dispositivo aún requiere una conexión de pared constante y pesa casi 2 kilogramos. En una demostración, Facebook dijo que a algunos consumidores les gusta usar el dispositivo como un aparato de videollamadas dedicado junto con su computadora de escritorio.

Las pantallas inteligentes también tienen una función de marco de fotos digital y algunas aplicaciones de terceros como Spotify. Foto: Facebook

En parte, Facebook persigue el mercado de las videoconferencias empresariales. Además de admitir el sistema de videollamadas de Facebook y el control de voz Alexa de Amazon, los nuevos modelos funcionaran con Microsoft Teams, BlueJeans, GoToMeeting, Zoom y WebEx.



(Además: Cofundador de Apple Steve Wozniak lanza nueva compañía espacial)



Las pantallas inteligentes también tienen una función de marco de fotos digital y algunas aplicaciones de terceros como Spotify. Ambos nuevos productos comenzaran a enviarse a los consumidores el 19 de octubre, dijo Facebook, que está lidiando con una temporada llena de nuevos dispositivos. Apple presento su última tecnología la semana pasada y Amazon realizará un evento de lanzamiento el 28 de septiembre.

BLOOMBERG