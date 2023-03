Los audífonos inalámbricos son los más cómodos a la hora de escuchar música o hablar por teléfono sin necesidad de conectarlo directamente con cable gracias a la tecnología Bluetooth.



Es por esto que su popularidad ha crecido rápidamente y en pocos años se han convertido en los favoritos de los usuarios.

¿Qué es el Bluetooth y cómo funciona?



El bluetooth “es un protocolo de comunicación inalámbrica entre dispositivos. Con esto se puede conectar diferentes objetos tecnológicos con una radiofrecuencia segura en la banda, a través de esta conexión se puede transmitir voz y datos entre aparatos sin que tenga necesidad de conectarlos físicamente”, como describe el portal de tecnología Xataka.



Al día de hoy puede encontrarse Bluetooth en todos los dispositivos, desde computadores hasta smartphones, tabletas y portátiles. También funciona en auriculares, teclados, cámaras digitales entre otros dispositivos electrónicos, como en los Airpods.

Estos son audífonos inalámbricos que son fabricados y vendidos por la empresa de tecnología Apple Inc. y se caracterizan por ser auriculares que funcionan con Bluetooth. Fueron lanzados al mercado en el 2016 y a pesar de que se venden por separado son bastante populares.



Después de un uso prolongado de los Airpods, algunos de los audífonos dejan de funcionar correctamente.

Programación de funcionalidad de los Airpods



Los Airpods están programados para funcionar entre 18 a 24 meses, después de ese tiempo empiezan a perder su vida útil, esto se da porque los productos electrónicos vienen con fecha de caducidad.



Las baterías que se utilizan en todo objeto electrónico, se va degradando con el tiempo y los Airpods no son la excepción.



Según Xataka, en los Airpods es más notable el problema de la degradación debido a que las baterías son muy pequeñas y el constante uso de estos audífonos hace que deje funcionar más rápidamente, incluso cuando el uso es moderado.

Esto sucede porque las baterías tienen cierta cantidad de recargas programadas y después de cumplir el ciclo de vida establecido, la funcionalidad de los audífonos disminuirá drásticamente.



Por ello, si la batería de los Airpods ya cumplió el ciclo de vida para el que estaba programado, se recomienda comprar e instalar una nueva batería para no desechar los Airpods.

¿Por qué se descarga uno primero que el otro?

Según Samuel Nieto, ingeniero informático, es posible que la batería de un audífono no tenga la misma energía y capacidad de durabilidad que la otra desde su creación, como un defecto de fábrica.



También es posible que la batería se haya descalibrado y sea necesario un reajuste. Puede intentar dejar los audífonos y el estuche totalmente descargados y conectarlos a la corriente hasta que lleguen al 100 %.



Otra opción es que a la hora de cargarlos no haya dejado los dos auriculares bien puestos en la caja y uno de ellos no haya logrado la carga.

