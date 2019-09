Un ‘ser virtual’ se lleva el primer Emmy de su clase

Esta es la primera vez que un personaje de realidad virtual gana un Emmy, pero no será la última. Así lo creen los creadores de Wolves in the Walls, la cinta premiada dentro de los galardones previos a la ceremonia de los Emmy, en los Creative Arts Awards de 2019, que se presentarán el próximo fin de semana.

Mediante gafas de realidad virtual (VR, por su sigla en inglés) y controladores de movimiento, la historia ganadora, adaptada de un cuento infantil de Neil Gaiman, lleva a los usuarios a interpretar el papel de amigo imaginario de una niña de 8 años, para que juntos investiguen los ruidos extraños en su casa.



Fable Studio, creado en enero de 2018, ganó el premio en la categoría de innovación excepcional en medios interactivos. Como compañía, Fable surgió después de que una división de Oculus (empresa de VR de Facebook) cerró un estudio dedicado a la creación de historias.

El estudio creador celebró el reconocimiento con una ilustración de su personaje CGI junto a una estatuilla. Foto: Fable Studio

El extrabajador del Oculus Story Studio, y ahora CEO de Fable, Edward Saatchi, también cofundador de la empresa de tecnología política NationalField, se unió con el excineasta de Disney Peter Billington, quien también hizo parte de Dreamworks, para idear Wolves in the Walls.



Aunque no es la primera vez que la realidad virtual figura en los Emmy: el año pasado, el documental Zero Day fue reconocido; la tecnología ha llegado a los festivales. Este año, el Festival de Cine de Venecia creó una categoría exclusiva para los desarrollos en VR.

El auge del CGI

La premiación fue para Lucy, la protagonista de la historia, que ostenta una expresión serena y, al igual que otras figuras en las redes como Lil Miquela o Shudu, forma parte de las entidades CGI —computer generated images— o conocidos como seres virtuales: personajes animados que cuentan con inteligencia artificial para interactuar con usuarios.



Según los directivos de Fable, la combinación de la animación con las habilidades del aprendizaje automático, que permiten que un sistema aprenda y mejore continuamente con los datos que recibe, revolucionará la forma de contar historias.



Estas entidades CGI están siendo utilizadas por las compañías para construir relaciones a largo plazo con los usuarios digitales: desde interactuar en una publicación hasta acompañar a esa entidad en un mundo virtual por un recorrido de aventura.

Wolves in the Walls es apenas el comienzo. Se espera que Lucy llegue a otras historias; entre ellas hay planes de que, en la historia Whispers in the Night, los usuarios puedan hablar de manera fluida con el personaje.



A principios de este año, durante un festival de cine, Fable anunció que el estudio se enfocará en la inteligencia artificial para personajes CGI. Como se describen a sí mismos, son ‘la compañía de seres virtuales’.



