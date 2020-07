Pantallas, más allá de las pulgadas y la resolución

Las pantallas se han convertido en el acompañante de millones de usuarios en el mundo. Ya sea en el celular, la tableta, el televisor o el computador. En ocasiones se vive más inmerso en alguna pantalla que fuera de ella.



Esto ha aumentado con el pasar de los años, que han traído un crecimiento exponencial de la cantidad de personas que juegan deportes electrónicos, y también un aumento de la cantidad de los contenidos audiovisuales que ofrecen resoluciones y calidades altísimas al alcance de todos.



Álvaro Muñoz, gerente de Consumo de Lenovo para Latinoamérica, precisa que “en el mercado hay gran cantidad de pantallas y productos para todo tipo de personas y usos. Las marcas trabajamos cada día por ofrecer mejores productos”.



En el ecosistema general de pantallas, podemos encontrar bien sea monitores o propiamente televisores que van desde los 300.000 pesos hasta cerca de los 30 millones, dependiendo de lo que estos ofrezcan. “A la hora de pensar en comprar una pantalla, lo esencial es identificar el propósito para lo que necesite”, señaló Juan García, director de Producto de Asus en Colombia.



En EL TIEMPO le hablaremos acerca de algunos aspectos para tener en cuenta a la hora de buscar su próxima pantalla, priorizando ciertas características que le proporcionarán mejor rendimiento y experiencia a la hora de usarlos.



Para el usuario del común, que no necesita especificaciones muy exigentes, de todas formas hay diferentes factores que debe tener en cuenta. El primero de ellos es el tamaño, aquí es importante que tenga claro el espacio en el que va a poner su nueva pantalla y que esta quepa sin problemas, así como la distancia a la que estará de este. Para un televisor de 55 pulgadas, dos metros está perfecto; en cambio, para uno de 65 ya debe pensar en tres metros.



Lo otro es el panel. En pocas palabras, es la pantalla en su máximo esplendor, la que reproduce la imagen. Actualmente existen diferentes tipos de paneles LCD con retroiluminación led con tecnología IPS o VA. Así mismo, estos pueden contar con OLED o QLED, que se resumen en tecnologías que utilizan pequeños puntos de luz que ofrecen mayor calidad en el contraste y en los colores.



Entonces, sabiendo esto, es importante explicar que los paneles IPS ofrecen un ángulo de visión mayor, pero también un contraste más bajo; en cambio, los VA que vengan con tecnologías de puntos independientes ofrecen negros más profundos y contrastes mayores, pero con la desventaja de perder ángulos.



En ese sentido, si usted busca ver televisión solo y no va a aprovechar los ángulos mayores de visión, uno con tecnología VA puede ser una excelente opción. Por otro lado, si busca un dispositivo para ver en familia o con muchos amigos, la pantalla IPS puede ser bastante funcional.



En cuanto a los monitores, si usted utiliza su monitor o pantalla del portátil para trabajos de oficina u ofimática, así como pare ver alguna serie o video, busque un dispositivo con pantalla full HD y una tasa de refresco que en los 60 Hz –más adelante hablaremos de este aspectoestaría bien. Más de eso puede ser un gasto innecesario.

Para los diseñadores

Si su trabajo se basa en crear contenido en línea, ya sea programando, diseñando o editando fotos, puede que la pantalla de su computador sea fundamental y que esté dispuesto a pagar más por un mejor panel, con unos colores más precisos y tecnologías que prioricen la calidad. En cuanto a tamaño del monitor, los de 24 o 27 pulgadas son los más populares porque no son tan grandes como un televisor, pero sí mucho más grandes que los de un portátil.



El color es muy importante, por lo que, generalmente, los monitores para diseño son IPS, esto en razón de ser bastante más confiables. Además, a diferencia de lo que puede pasar con tecnologías OLED o QLED, no muestran problemas de velocidad cuando se presenta la imagen. La resolución es otro aspecto importante, sobre todo si se va a trabajar con contenidos en resoluciones 2K (2.560 × 1.440 pixeles) o 4K (3.840 × 2.160 pixeles), razón por la cual optar por estas es una buena opción.



Por otro lado, el espacio de color es importante también a la hora de elegir su pantalla. El Adobe RGB es un espacio que fue diseñado para que en la pantalla se pudiera ver el 100 por ciento de los colores y obtener la mayor fidelidad a la hora de editar. Muy diferente de lo que sucede con los espacios RGB, que pueden cubrir aproximadamente el 60 por ciento de los colores. Al saberlo, pareciera que Adobe RGB fuese la mejor opción.

Sin embargo, puede que usted vea todo muy bien en su pantalla, pero a la hora de compartir el producto en pantallas inferiores el color cambie y se vea mucho más saturado o con diferentes colores. En el mercado hay monitores que cumplen con estos aspectos y pueden valer desde 1’500.000 pesos hasta más de 10 millones de pesos. La elección aquí depende mucho de su presupuesto.

¿Y para el ‘gaming’?

En este aspecto, cada día las marcas se enfocan más en crear productos que logren llenar las expectativas de esta industria que está en constante crecimiento. No obstante, no todos los jugadores son profesionales ni mucho menos.



Aquí debemos hablar de la tasa de refresco, que, en pocas palabras, se refiere a la cantidad de veces que la pantalla actualiza la imagen en un segundo, esta se mide en hercios (Hz). Entonces, una pantalla de 60 Hz actualizará 60 veces en un segundo, y una de 300 Hz lo hará 300 veces por segundo.



La mayoría de las pantallas traen una configuración de 60 Hz; en ese sentido, si piensa jugar un título a 60 FPS (imágenes por segundo, por sus siglas en inglés), tendrá un equilibrio y el computador o consola le enviará 60 imágenes por segundo, y la pantalla mostrará esas 60 imágenes.



No obstante, para muchos jugadores, los 60 Hz se quedaron atrás y buscan tasas de refresco por encima de este número. Entonces, pantallas con 144 Hz de tasa de refresco se han convertido en las ideales. En definitiva, una mejora bastante visible. Como sucede con muchos aspectos de la pantalla, más hercios también significan más precio y, también, mejores componentes de hardware para que el equipo reproduzca los juegos por encima de 144 FPS.



El salto de los 60 a los 144 Hz es muy notorio y recomendable, incluso para jugadores casuales que quieran mejorar su experiencia. En el mercado ya hay pantallas de 240 Hz y hasta de 300 Hz de tasa de refresco con un precio mucho mayor, pero que no son tan recomendadas para jugadores casuales ysí para jugadores profesionales o que están en proceso de serlo.

TV para ‘gaming’, un nuevo segmento

Los televisores están entrando cada vez más al mundo de los videojuegos, y las marcas están presentando productos centrados en este público. Entonces, si usted es jugador de consola y disfruta de su televisor, una opción 4K led, ya sea VA QLED o IPS, es una gran opción. Aunque hasta la fecha las consolas no tienen gran variedad de títulos en esta resolución, para la próxima generación se promete que todos los juegos serán en 4K.



Otro aspecto muy importante es el HDR, y más si es HDR10+, el cual se aprovecha mucho en juegos como The Last of Us 2, que utilizan gran cantidad de configuración de luces. Así mismo, es importante que revise el tiempo de respuesta que estos tienen. Marcas como Samsung están presentando productos con mejores respuestas en la pantalla.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET