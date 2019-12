Marca en honor a Pablo Escobar lanza su propio ‘smartphone’ plegable

Escobar Inc., la marca de productos sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar y que es liderada por Roberto Escobar (hermano del capo), lanzó al mercado su propio ‘smartphone’.



Se trata del Escobar Fold 1, un teléfono inteligente que tiene como principal característica que es plegable.

La página oficial de la compañía informó que el celular tiene un precio de 349 dólares con una memoria de 128 GB, su sistema operativo es el Android 9.0 y cuenta con cámaras duales de 16 y 20 megapíxeles.



Hay una versión de 512 GB que se puede conseguir por 499 dólares.



“Imagine una realidad en la que pueda doblar fácilmente su teléfono en una tableta: esto ahora es posible gracias al Escobar Fold 1”, dice el sitio web.



La pantalla del ‘smartphone’ es una AMOLED HD de 7.8 pulgadas, cuando está plegada. Además, el aparato tiene la posibilidad de tener dos tarjetas SIM al tiempo.



Sus dimensiones son 134 mm x 190.35 mm x 7.6 mm y el peso, contando la polímero de litio no extraíble, es de 320 gramos.

El Escobar Fold 1 tiene un precio de 349 dólares y con una memoria de 128 GB. Foto: Archivo particular

El ‘smartphone’ es de color dorado y quienes lo compren recibirán de regalo una funda en cuero.



“’Smartphones’ de Apple y Samsung cuestan miles de dólares y yo venderé una teléfono que puede doblarse por solo 349 dólares. Mi objetivo es vencer a Apple y hacerlo yo mismo, como siempre lo he hecho”, le dijo Escobar al portal Digital Trends.



“Nuestra pantalla está hecha de un tipo especial de plástico difícil de romper: no tuve que hacer una pantalla de cristal como Samsung”, explicó.



Según el portal de noticias, del Escobar Fold 1 solo se fabricarán 100.000 ejemplares y la única manera de obtenerlo es en la página Esobar Inc.



Por otro lado, Roberto Escobar manifestó que el 6 de enero del 2020 se presentará una demanda colectiva contra Apple, que él está liderando, por “estafa”.



“Apple engaña a la gente con teléfonos demasiado caros. Queremos demandarlos para que se le devuelva el dinero a muchas personas que lo merecen y yo me aseguraré de esto”.

Pablo Escobar Así es el teléfono inteligente de la marca de Pablo Escobar.

Con el lanzamiento del celular, Roberto vuelve a ser noticia. En octubre pasado, había revelado que demandaría al magnate Elon Musk, de Tesla, por una supuesta copia de un lanzallamas.



Antes, también había contemplado un pleito contra Netflix por no reconocerle los derechos que tiene sobre la marca del apellido Escobar.



Hay que recordar que Escobar Inc, según la propia información que tiene en su web, se encarga de “administrar y poseer toda la propiedad intelectual relacionada con Pablo Escobar, como derechos de autor, marcas registradas y cualquier otro derecho”.



Tendencias EL TIEMPO