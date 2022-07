Uno de los nuevos jugadores en el área, en lo que tiene que ver en la producción y venta de teléfonos celulares, que ha entrado con fuerza en Latinoamérica es la multinacional china Oppo, que acaba de presentar con bombos y platinos la serie Reno 7, en ceremonia llevada a cabo en Ciudad de México.



En el mercado mexicano, que ha servido de plataforma para toda la región, apenas incursionó hace dos años y en tan solo ese tiempo ha logrado apropiarse de la tercera porción del ponqué de las ventas y se posiciona ya como una de las marcas líderes de la región en tecnología.

Durante la ceremonia de presentación del nuevo dispositivo EL TIEMPO habló con Eduardo Morones, vicepresidente para Latinoamérica de la compañía asiática, quien habló de las inversiones, objetivos y presencia de la marca en toda el área.



¿Cómo ha sido la experiencia de haber llegado a México?

“Nos pusimos un objetivo muy agresivo de ser el número uno de América Latina. En estos dos años hemos llegado a consolidarnos en el top-5 de la región y nos ubicamos terceros en México. Aquí, en el país, hemos efectuado una enorme inversión, apuesta que sin duda nos ha servido de plataforma para incursionar en varios países de Suramérica, como Chile, Perú y Colombia, precisamente donde tenemos como objetivo ser la marca número uno en unos tres años. En la actualidad somos terceros en el mercado mexicano y vamos por más.



Eduardo Morones, vicepresidente para Latinoamérica de la compañía asiática. Foto: Imagen suministrada



¿Cuál fue la estrategia de Oppo para conquistar al mercado mexicano?

Creemos que ha sido clave entender lo que nuestros consumidores quieren, con qué se identifican, qué los mueve. Por eso trajimos la Serie Reno, Experto en Retrato IA, ya que sabemos que a los usuarios les gusta capturar los momentos memorables y, con ello, expresar sus personalidades. Cada uno de ellos tiende a capturar su esencia como si fuera un director de cine o un fotógrafo, cada usuario tiene su sello personal y con la Serie Reno lo pueden lograr. Eso es quizá una de las virtudes que ha marcado la gran diferencia.

La verdad, la historia de Oppo en Latinoamérica es bien reciente, ya que ingresamos al mercado en 2020. Sin embargo, noes hemos puesto objetivos altos: queremos ser la compañía de smartphones de mayor venta en México y después replicar eso en los mercados de Colombia, Perú y Chile. Además queremos tener presencia en países de Centroamérica. En este año también buscamos aumentar nuestra participación en el mercado latinoamericano (tienen presencia en México, Colombia, Chile, Perú y Guatemala) y apuntarle en un futuro cercano a Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador y Costa Rica.



¿En cuántos países tienen presencia?

Ahora mismo estamos en 60 países y ocupamos alguno de los tres primeros lugares en ventas en dichos los mercados. En Europa y varios países de Asia el crecimiento ha sido alentador.



¿Qué retos les trajo la pandemia y cómo respondieron a esa emergencia sanitaria?

La pandemia fundamentalmente cambió nuestras vidas y llevó a un incremento significativo de compras en línea. Desde el brote de la pandemia, Oppo ha continuado construyendo sus canales online para ofrecer a los consumidores más opciones cuando se trata de comprar nuestros productos. Ya completamos la primera fase de nuestras capacidades de e-commerce y estamos reforzando continuamente nuestra pericia operacional. Incluso en la emergencia sanitaria la empresa no dejó de crecer en el área. Generalmente seleccionamos más de un proveedor para asegurar la estabilidad en la distribución.



¿Por qué el colombiano Maluma fue elegido embajador de la Serie Reno?

Para la compañía es muy importante elegir un embajador que el público mexicano y latinoamericano ame tanto como a Maluma; no es difícil entender que nos enfocamos en gente joven, colores únicos, música y momentos increíbles, ya que esos son los puntos que nuestra marca, Maluma y Latinoamérica tienen en común. Eso también ha sido parte de la inspiración que nos identifica.



¿Qué expectativas de venta tienen con el Reno 7?

Son bien elevadas, de acuerdo con las anteriores experiencias que hemos tenido con el lanzamiento de los diferentes productos. Hemos enfocado nuestra apuesta al rango de los teléfonos móviles entre un segmento de entre los US $ 400 y los US $ 600. Esto nos dará la oportunidad de consolidarnos en México al estar por arriba del 50 por ciento y, de paso, lograr esas metas en los otros países de Latinoamérica, como Colombia y Perú. Tenemos ese reto que no dudo que lograremos en un tiempo prudencial.



Uno de los temas sensibles es el relacionado con el medio ambiente. ¿Cómo está comprometida la empresa en este tema?

Hemos hecho esfuerzos en favor de la protección medioambiental adoptando un diseño de empaque más verde, promoviendo empaques ligeros, reutilizables, reciclables y degradables. Alrededor del 45 por ciento de los materiales del empaque son fibras recicladas hechas de papel de desperdicio reciclado o plantas como la caña de azúcar y el bambú y se redujo el uso de plásticos en el empaque en un 95 %, comparado con 2019. Para materiales plásticos que por ahora no pueden ser reemplazados, Oppo ha elegido usar material ácido poliláctico biodegradable.

El año pasado en Australia, la compañía donó más de US $ 52.000 para ayudar a la Reef Restoration Foundation (RRF), a lograr su misión de producir 1.000.000 de corales en la Gran Barrera de Coral para 2026. Y hemos establecido un sistema de reciclado, ofreciendo los servicios de intercambios en mercados locales e internacionales para promover el reciclaje y reutilización de teléfonos usados. En China, más de 1,2 millones de teléfonos han sido reciclados con este esquema, lo que significa más de 216 toneladas de desecho electrónico.



El ejecutivo reafirmó que la compañía tiene la mira en el desarrollo de nuevas tecnologías a través de sus seis Institutos de Investigación y cinco Centros de I+D en China, India, Estados Unidos y Japón, y su centro internacional de diseño ubicado en el Reino Unido.



Morones, además, confirmó que a finales de julio llegará a Colombia el Oppo Reno 7 5G diseñado para aquellos usuarios que necesitan la potencia y velocidad de las redes 5G, dispositivo que traerá algunas mejoras en sus componentes como es el caso de su sistema de cámaras.

Especialistas en el retrato

Por su parte, Pablo Tapia, CMO (por su sigla en inglés chief marketing officer) o director de marketing de Oppo México, explicó que la propuesta de marca ‘Inspiration Ahead’, es una iniciativa que refleja la actitud de convertirse en una compañía de tecnología global que busca hacer del mundo un lugar mejor a través de sus productos.

El mencionado sensor reduce el ruido de las fotografías. Foto: Oppo

“El éxito que ya se vive con la presentación de este nuevo teléfono y toda la serie Reno es que están bien balanceados y tiene un valor agregado que tiene que ver con la especialización en el retrato, una experiencia única para el usuario, además, tiene un moderno y práctico diseño y un importante ahorro de energía”, agregó Tapia, quien es ingeniero industrial de la Universidad Panamericana y tiene una especialización en Marketing Internacional.



Otra de las características que destaca Tapida del Reno 7 es que es uno de los primeros smartphones en “contar y disfrutar de las nuevas características de ColorOS 12, que incluye entretenimiento inmersivo y la habilidad de trabajar de forma más eficiente, lo que brinda la oportunidad al usuario de tener gratas y mejores experiencias”.

En pleno crecimiento

En cuanto específicamente Colombia, Luis García, vicepresidente de la empresa para Colombia, explicó que las ventas en el país significan aproximadamente cerca del 10 por ciento del mercado latinoamericano.



“Nuestro objetivo es estar entre las cinco primeras marcas en Colombia; debemos ser muy fuertes en segmentos donde estamos arrancando y lograr confianza en los clientes. Hemos crecido considerablemente pese a que llegamos al país en 2021 y la salida al mercado del Reno 7, sin duda, nos permitirá ofrecerle al consumidor nuevas alternativas, muy diferentes, a las que hay actualmente en el mercado. Estamos ingresando a un segmento medio alto en el país, que es bien competitivo, pero tenemos unos excelentes teléfonos para lograr nuestras metas de alcance, penetración y ventas”, puntualizó.



“Oppo ha visto en Colombia y, en general en Latinoamérica, buenas opciones para la marca. Las ventas han estado por encima de las expectativas que teníamos al entrar en el país y ese es un magnífico termómetro para seguir penetrando, gracias a los magníficos productos que desarrollamos”, concluyó.



Oppo, cuya sede central está Dongguan, China, vendió su primer teléfono inteligente en 2008 y a la fecha cuenta con más de 500 millones de usuarios utilizando sus dispositivos en el mundo.



JAVIER ARANA

Subeditor ELTIEMPO.COM