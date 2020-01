Un iPhone más barato, mejores cámaras y un nuevo Google para el 2020

Este año las grandes multinacionales fabricantes de celulares han dado de que hablar. A un mes exacto de Mobile World Congress (MWC) — Congreso dedicado a la comunicación móvil celebrado en Barcelona — ya corren los rumores del nuevo Samsung Galaxy S20, Huawei P40 y un iPhone de bajo costo.



Mejores cámaras, baterías de mayor duración, pantallas LCD y diseños en cerámica son algunas de las caracterices de los nuevos smartphones que puede conocer a continuación:

Un iPhone más barato

El nuevo iPhone SE 2 tendrá características parecidas a las de iPhone 8. Foto: Apple

Los rumores del nuevo iPhone de bajo costo se intensifican con el pasar de los días. El último ejemplar de gama media que lanzó la compañía fue el iPhone SE en 2016 por un valor de 399 dólares — un millón doscientos mil pesos aproximadamente — y fue un éxito en su momento.



Ahora se habla del iPhone SE 2 que empezará su proceso de producción en febrero y se espera que se anuncie oficialmente a finales de marzo.



El smartphone será comparable en tamaño con el iPhone 8 de 4.7 pulgadas, contará con la mayoría de los componentes de la línea actual de iPhones y usará una pantalla LCD — cristal liquito — más económica para mantener un precio cómodo.



Se especula que Apple anuncia su nuevo integrante con el propósito de fidelizar a los actuales clientes que desean renovar su iPhone pero no quieren hacer una inversión muy alta y, al mismo tiempo atraer nuevos clientes o recuperar aquellos que se llevaron sus competidores que ofrecen teléfonos inteligentes de alta gama a precios más asequibles.

De S11 a S20

Se espera que para febrero de este año el nuevo Samsung S20 salga al mercado. Foto: @OnLeaks

El año pasado los rumores publicados por bloggeros dedicados a las filtraciones de celulares tuvieron gran fuerza. Se hablaba de la nueva estrella de la línea S de Samsung, el Galaxy S11. Sin embargo, semanas después todo indicaba que la compañía rompería con la línea numérica para hacer honor al año de lanzamiento de su nuevo teléfono inteligente, poniéndole como nombre Samsung Galaxy S20.



Todo indica que la nueva familia de teléfonos surcoreana se compone de tres integrantes: el S20, el S20 Plus y el S20 Pro.



El nuevo Galaxy cuenta con cuatro cámaras traseras incorporadas en un rectángulo vertical al lado izquierdo del dispositivo, tendrán 108, 48 y 12 megapíxeles respectivamente, la cuarta cámara tendrá un sensor ToF — medidor profundidad — con zoom óptico de 10 aumentos y estarán acompañas de un flash led.



En el caso de sus hermanos, el S20 Plus y el S20Pro tendrían 12, 64 y megapíxeles y el Plus contaría con un ToF de tres aumentos añadido.



Las baterías son otro punto a favor para esta nueva línea, el S20, S20 Plus y S20Pro tendrán una batería de 4,000 mAh, 4,500 y 5,000, respectivamente.



Los tres ejemplares tendrán un procesador más rápido, perforación central de la pantalla con para que la cámara frontal tenga más espacio y una memoria de 128 GG — aunque el S20Pro podría tener una capacidad de 512MG —.



En cuanto a los costos, el periodista Max Weinbach publicó en su cuenta de twitter los precios con el que los celulares saldrán al mercado europeo. En términos de pesos colombianos el Samsung Galaxy S20 costará unos $3.300.000 aproximadamente; el Samsung Galaxy S20 Plus más de 4 millones y el Galaxy S20 Pro será el más costoso alcanzado los 5 millones de pesos.

Huawei: un modelo en cerámica

Imágenes filtradas del Huawei P40. Foto: @evleaks

La nueva línea de celulares de Huawei P40 llega en tres versiones, P40, P40 Pro y el más popular de todos hasta el momento el P40 Premium diseño de cerámica. Este último tiene incorporado cinco cámaras traseras, entre las que se encuentra el lente principal, el gran angular, un periscopio para mejorar la calidad de las fotos al hacer zoom, un lente macro para tomar fotos de gran detalle y el sensor ToF que percibe la profundidad.



En el caso del Huawei P40 y P40 Pro se prevé que tendrán tres y cuatro cámaras traseras respectivamente.



Los tres celulares cuentan con un diseño curvo en el vidrio lateral, dos cámaras que estarán ubicadas al lado izquierdo de la pantalla de forma horizontal, y al lado derecho se podrá apreciar los botones de volumen y de encendido, dejando en la parte inferior un puerto USB-C y el altavoz, sin conector para auriculares.



¿Con Google o sin Google?



Todo parece indicar que el gigante chino no tuvo otra opción que crear Huawei Mobile Services con una interfaz parecida a la de Google que aún está en proceso, hasta el momento solo se conoce el Kit de mapas que remplazará a Google Maps y que está contrayendo con ayuda de la compañía TomTom.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET