Estas son las nuevas funciones de la asistente de Google

En el marco de la Feria de Electrónica de Consumo 2020, Google presentó las nuevas características de su asistente de voz que cuenta con más de 500 millones de usuarios y que pretende facilitar la vida de estos sin comprometer su privacidad.



Recordemos que Google tiene un amplio interés en ser la principal plataforma que acompaña el hogar de los usuarios por medio de la interacción con todos los dispositivos tecnológicos, por ello ha decidido innovar con 5 características principales:

1. Vincular el asistente de voz de Google con todos los dispositivos del hogar

Sin importar si los dispositivos son fabricados o no por la compañía Google busca permitir una vinculación que facilite el trabajo de los usuarios, es decir, que si por ejemplo, usted tiene un termostato inteligente de Ecobbe o bombillos inteligentes en su casa usted podrá enlazarlos con Google Assistant sin problema.

2. Programar Acciones

Esta nueva función saldrá en el transcurso del año y será compatible con más de 20 dispositivos. Es como programar el despertador con Google Assistant, lo único que el usuario deberá hacer es dar la orden: Ok Google, apaga el televisor a las 10. Y listo, Google no olvidara hacer la tarea.

3. Notas en el hogar

Las famosas notas adhesivas ahora podrán estar disponibles en su pantalla. Con el comando de voz “Ok Google, deja una nota. Debes sacar la basura”, cualquier persona que se acerque a la pantalla de Google podrá leerla, no importa si no corresponde con la voz del propietario.

4. Google Assistant podrá leer artículos de gran extensión

Ahora su asistente de voz puede serle útil para leer páginas web o artículos de más largos. Además, gracias a su sistema de inteligencia artificial, su asistente podrá traducir un texto en varios idiomas, son 42 los dialectos incorporados.



El comando de voz que necesita es: Ok Google, lea esta página; una vez usted se encuentre en el sitio web deseado.

5. Nuevos controles de privacidad

Se espera que en los próximos meses usted le pueda preguntar a google si está guardando sus datos privados, por ejemplo: Ok Google, ¿está guardando mis datos de audio? además de acceder a las configuraciones de la plataforma para revisar sus datos expuestos.



Por otro lado, si ve que la asistente de voz se activó y lo está escuchando solo debe decirle: Ok Google, eso no es para usted, y listo, esta se desactivará.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET