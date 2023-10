Nintendo 64 regresa en 2024: Así será la moderna réplica de la consola

La compañía Analogue reveló emocionantes noticias para los fanáticos de los videojuegos clásicos al anunciar el desarrollo de su próxima consola, la Analogue 3D, programada para su lanzamiento en 2024.



Esta nueva consola promete traer de vuelta la icónica Nintendo 64, pero con la adición de capacidades para reproducir juegos originales en impresionante resolución 4K.

La Nintendo 64, lanzada en 1996, es una de las consolas de sobremesa más queridas y emblemáticas de Nintendo. Marcó un hito en la transición de los juegos 2D a los 3D, con su potencia gráfica de 64 bits, y presentó títulos legendarios como Mario Kart 64, Mario Party y Donkey Kong 64.

Analogue, una empresa dedicada al desarrollo de hardware para videojuegos, anunció su compromiso de revivir la magia de la Nintendo 64 con la Analogue 3D. Esta consola se describe como una reinvención, ya que será capaz de ejecutar los juegos originales en una impresionante resolución de 4K.

Lo más destacado de esta consola es que no emula los juegos de Nintendo 64, en su lugar, utiliza un sistema basado en un chip FPGA (matriz de puerta programable en campo) que replica fielmente el hardware original de la Nintendo 64.



La Analogue 3D será compatible con los cartuchos originales de Nintendo 64 de todas las regiones, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.



Además, ofrecerá múltiples "modos de visualización originales", incluyendo recreaciones de alta calidad de modelos de pantalla CRT (tubo de rayos catódicos) y monitores de vídeo profesionales (PVM).

Además de su impresionante capacidad para recrear la experiencia de juego original, la Analogue 3D también se adapta a las necesidades modernas al incluir opciones de conectividad como Bluetooth y cuatro puertos para controles "de estilo original".



Los aficionados a la Nintendo 64 y los juegos retro están ansiosos por el lanzamiento de la Analogue 3D en 2024, lo que promete ser una emocionante forma de revivir los tesoros clásicos de la era de los 64 bits con una calidad de imagen mejorada ahora en 4K.

Detalles del nuevo Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch ha sido un tremendo éxito para la compañía de videojuegos japonesa. Su diseño versátil, que permite jugar tanto en modo portátil como en una pantalla más grande con controles separables, ha logrado vender más de 84 millones de unidades en menos de 49 meses desde su lanzamiento, según informa 'Gamerant'.



Este éxito ha impulsado el desarrollo de nuevas variantes, como la Nintendo Switch Lite, una versión más asequible que no cuenta con Joy-Cons desmontables, y la Nintendo Switch OLED, que, como su nombre sugiere, incorpora una pantalla OLED de alta calidad.

La Switch es una de las consolas más exitosas que la empresa japonesa ha lanzado. Foto: Nintendo

Sin embargo, han pasado más de seis años desde el lanzamiento de la consola original, y los rumores sobre una posible Nintendo Switch 2 no dejan de crecer. En este sentido, el portal especializado 'Nintenderos' ha recopilado las filtraciones más destacadas hasta la fecha sobre la nueva consola de Nintendo.



Según estas filtraciones, la Nintendo Switch 2 podría seguir el modelo de lanzar dos versiones: una con ranura para juegos físicos y otra completamente digital, pero esta última no sería compatible con los juegos de la Nintendo Switch original.



Además, se ha especulado sobre la posible inclusión de reconocimiento de voz en la nueva consola, basándose en la relación cercana entre Nintendo y la empresa Goertek, que ha desarrollado tecnología de reconocimiento de voz para dispositivos móviles.

Estas son las novedades en la popular consola. Foto: Nintendo

También se han revelado detalles sobre posibles precios y fechas de lanzamiento, aunque esta información debe tomarse con precaución, ya que no ha sido confirmada oficialmente.



Se rumorea que el modelo digital costaría $400 dólares, mientras que el modelo retrocompatible con ranura para cartuchos tendría un precio de $499 dólares. La fecha de lanzamiento tentativa se ha fijado en el 24 de septiembre de 2024, aunque podría retrasarse hasta noviembre.



Es importante destacar que el proyecto interno de Nintendo para la nueva consola se identifica con la sigla 'NG', lo que sugiere que su nombre final podría no ser 'Switch 2'.



Además, IGN ha filtrado una patente registrada por Nintendo que muestra una consola sin los conocidos Joy-Con desmontables, en su lugar presenta un Joystick y los cuatro botones de la derecha integrados directamente en la consola. No está claro si esta patente corresponde a la Nintendo Switch 2 o a una variante adicional.



En resumen, toda esta información se basa en rumores y filtraciones, y no ha sido confirmada por la empresa de forma oficial. Se trata de datos recopilados que generan expectación en la comunidad de jugadores, pero es necesario esperar a una confirmación oficial por parte de Nintendo para conocer los detalles definitivos de la próxima consola.

