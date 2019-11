Vuelve el Motorola V3 como un teléfono plegable inteligente

Motorola trae de vuelta el Razr o también conocido como V3 e incluso el popular "celular con tapita", pero esta vez como teléfono inteligente plegable con una pantalla de 6.2 pulgadas cuando está abierto y una 'Quick View' de 2.7 pulgadas cuando está cerrado.

La marca Motorola, propiedad de Lenovo, repite el nombre Motorola Razr pero la apariencia de su nuevo equipo es la de una versión moderna del original lanzado en 2004 y que se llegó a convertir en un ícono en los Estados Unidos con más de 130 millones de unidades vendidas.

Según Bloomberg, el Motorola Razr quiere convertirse en el primer smartphone plegable verdadero en el mercado, a diferencia de los equipos de esta línea como el Samsung Galaxy Fold, o el Huawei Mate X que tienen más apariencia a tabletas.



Los ejecutivos de la compañía le dijeron a Bloomberg que confían en que su diseño no sucumbirá a los problemas de durabilidad que retrasaron, por ejemplo, el lanzamiento del Galaxy Fold de Samsung.



Aunque el Razr 2019 no es un equipo "barato", porque ronda los 1.500 dólares, en comparación con el Galaxy Fold de 1.980 o el Mate X de 2.600 de Huawei, es el miembro más asequible de la categoría de teléfonos plegables.



No obstante, los usuarios tendrán que aceptar que la diferencia en el precio frente a sus competidores radica en sus especificaciones modestas.



Por ejemplo, el Razr 2019 tiene una batería pequeña de 2.510 mAh y ejecuta el sistema operativo Android 9 Pie más antiguo en un chip Snapdragon 710 de Qualcomm. Carece de la opción de conectividad 5G y de la memoria abundante de sus rivales, porque solo tendrá una versión con 128 GB de memoria interna sin posibilidad de expansión.

El diseño de teléfonos plegables de Motorola es marcadamente diferente al primer lote de dispositivos plegables. En lugar de una bisagra vertical que hace que se abra como un libro, el nuevo Razr se abre y cierra como un teléfono plegable clásico.



Cerrado, el teléfono es un cuadrado que es aproximadamente la mitad del tamaño de un iPhone 11 Pro Max, y Motorola ha utilizado la tecnología plegable para fabricar uno de los teléfonos más portátiles del mercado.



En el proceso, se recuperó la acción de cerrar el teléfono para colgar llamadas, que es algo que la mayoría de los consumidores de teléfonos inteligentes premium no han hecho en al menos una década.

Motorola ha utilizado la tecnología plegable para fabricar uno de los teléfonos más portátiles del mercado. Foto: Patrick T. Fallon - Bloomberg

Para Rubén Castaño, jefe de diseño del dispositivo, la pantalla del Razr aunque parece frágil, "es realmente una solución robusta". El ejecutivo destaca las placas estructurales de acero inoxidable entre la parte inferior de la pantalla interna y las partes internas del dispositivo.



Castaño asegura que esa capa ayudará a evitar que partículas como la arena entren en la electrónica del dispositivo y rompan la pantalla. El Razr también tiene una pantalla táctil exterior de 2.7 pulgadas para acceder rápidamente a las funciones de uso común como revisar las notificaciones y responder llamadas o mensajes de texto.

Al igual que el Razr original (V3), el modelo 2019 tiene una banda abultada en la parte inferior que alberga componentes electrónicos como la antena LTE y el lector de huellas. Foto: Patrick T. Fallon - Bloomberg

Por otra parte, la pantalla interna del Razr cuenta con un panel de alta resolución cuyo pliegue es más sutil que el del Galaxy Fold. Cuando está desplegado, el Razr funciona como la mayoría de los otros teléfonos Android, y ejecuta una versión de pantalla táctil completa con sistema operativo de Google.



Castaño dijo que Motorola comenzó a trabajar en un diseño plegable desde el 2015 y que su mayor desafío era poder igualar la capacidad del primer Razr para que el teléfono se cerrara por completo sin interrupciones. Al igual que el Razr original, el modelo 2019 tiene una banda abultada en la parte inferior que alberga componentes electrónicos como la antena LTE y el lector de huellas.



Asimismo el notch, ubicado en la parte superior de la pantalla principal, aloja la cámara frontal y el altavoz. Este dispositivo carece de un conector 3.5 para auriculares y estará disponible solo en color negro.



