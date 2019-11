Motorola Razr: la  nueva cara del clásico plegable.

Patrick T. Fallon - Bloomberg

En temas de conectividad, el nuevo lanzamiento de Motorola cuenta con 4G LTE, no posee jack 3.5 para audífonos. Además trabajará con el puerto USB tipo C útil para cargar la batería de 2510 mAh con carga rápida TurboPower de 15W.



Un dato relevante tiene que ver con su funcionamiento a través de eSIM, lo que quiere decir que no cuenta con bandeja física para insertar una tarjeta SIM.