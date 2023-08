El modo avión que trae su celular no solo sirve para cuando viaja por vía aérea, también lo puede usar en cualquier momento de su cotidianidad y lo interesante es que le puede ser de gran utilidad en un buen número de situaciones. Por ejemplo, le puede ayudar a aumentar considerablemente su productividad, a mejorar la calidad del sueño y hasta sus relaciones interpersonales.



Para comenzar, no sobra recordar que el modo avión que hoy poseen todos los llamados teléfonos inteligentes es una herramienta que permite bloquear las señales de telefonía celular, es decir que mientras mantenga activa esta función no podrá hacer llamadas, enviar mensajes, navegar o realizar cualquier otra función que demande conectividad.



Su nombre surgió cuando las aerolíneas decidieron prohibir, por seguridad, el uso de cualquier equipo que pudiera llegar a interferir con las señales del avión. Pero hoy su uso está cada vez más extendido entre quienes reivindican su derecho a la desconexión o a tener momentos personales o laborales en los que no quieren ser interrumpidos.



Le contamos cómo aprovechar el modo avión cuando esté ‘con los pies en la tierra’.

Un guardián de su sueño

El hábito de revisar el celular antes de ir a dormir “puede producir trastornos de sueño, debido a que la exposición a luz azul antes de dormir inhibe la producción de melatonina". Foto: iStock

Si se le dificulta dormir bien porque le llegan notificaciones o llamadas molestas en la noche, usar el modo avión le permitirá descansar mejor, ya que no recibirá ninguna alerta que interrumpa su tranquilidad. Según la Clínica del Country, el hábito de revisar el celular antes de ir a dormir “puede producir trastornos de sueño, debido a que la exposición a luz azul antes de dormir inhibe la producción de melatonina, hormona encargada de regular el ciclo del sueño que empieza a producirse dos horas antes”. Activar este modo y generar una rutina de desconexión unas horas antes de acostarse podría ser muy útil para evitar problemas a la hora de dormir y ayudarlo así a levantarse renovado y con más energía cada mañana.



Relaciónese con su entorno

Este modo no solo es útil en lugares en los que es ideal no hacer mucho ruido, como hospitales, cines o librerías, sino también cuando quiere aprovechar un momento agradable con su familia o amigos. Activarlo le ayudará a apartar su atención del mundo en línea, alejarse de las notificaciones de redes sociales y conectarse con su entorno y las personas que lo rodean.

Un aliado de su productividad



Desconectarse del celular mejora la concentración en el trabajo y eleva la productividad. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Uno de los problemas que más afectan hoy la productividad de las personas en su trabajo, estudio y hasta cuando hacen deporte es la conectividad 24/7. El modo avión es sumamente útil cuando necesitamos concentrarnos a fondo en una tarea que es importante terminar y/o entregar a tiempo y de forma perfecta. Se habrá da- do cuenta de que cada vez que oye que le llegó un mensaje, correo electrónico o notificación de alguna red social usted normalmente interrumpe lo que está haciendo y coge el celular para ver de qué se trata. Pues bien, diversos estudios indican que luego de este ‘acto reflejo’ le puede tomar hasta 15 minutos volver a concentrarse plenamente en lo que estaba haciendo.

Solucione fallas de red

Si alguna vez ha notado que al salir de casa y prender sus datos estos no quieren funcionar bien, el modo avión de su celular podría solucionar los errores que hay en su señal receptora. Cuando prendemos y apagamos el modo avión de nuestro celular, todas las señales que recibe nuestro dispositivo móvil se reinician automáticamente. Esto permite reiniciar las conexiones y que así su funcionamiento mejore.



Ahorre batería y...

Uno de sus grandes beneficios es que ayuda a ahorrar batería cuando nos urge hacerlo. Al bloquear todas las señales de telefonía no habrá el gasto de energía que implica las conexiones y comunicaciones que demandan el WhatsApp, los correos, redes sociales y otras interacciones en tiempo real. Y eso no convierte al celular en algo inútil, pues podrá trabajar con todo lo que tenga descargado, ver su agenda, usar la cámara de fotos, borrar o redactar correos y mensajes sin interrupciones, etc.

Juegue sin anuncios

Usar el modo avión mientras se juega, evita los molestos anuncios. Foto: iStock

Si es de las personas que aman jugar en sus tiempos libres con su celular pero detesta los anuncios, puede prender el modo avión en su dispositivo. Esto no solo bloqueará todas las conexiones, incluidas el wifi, sino que también provocará que esos anuncios molestos ya no lo interrumpan. Mucho ojo, ya que esta función solo aplica si el videojuego no necesita conectarse a una red wifi para poder jugarse. En caso de que sean sus sobrinos o hijos quienes usan su celular para jugar, este modo también podrá evitar que, sin querer, llamen o les manden mensajes a personas desconocidas, su jefe o amigos.

Cargue su dispositivo más rápido

Si es de las personas a las que no les gusta tener que esperar mucho tiempo a que su dispositivo móvil cargue por completo, no se preocupe porque con solo activar el modo avión, el celular cargará más rápido. Esto sucede ya que, al estar conectados, los celulares se encuentran realizando muchas actividades a la vez, por lo que tiempo de carga suele ser un poco lento, pero si activa este modo, el tiempo de espera disminuirá, ya que el dispositivo se ‘concentrará’ únicamente en realizar esa actividad.



LISETTE MONDRAGÓN

EL UNIVERSAL (MÉXICO) - GDA