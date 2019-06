Millenials prefieren suscribirse a videojuegos que a servicios de TV

Los millenials o mileniales parecen preferir servicios de suscripción de videojuegos por encima de los de televisión paga. Así lo refleja una encuesta de la firma de consultoría Deloitte, que fue publicada este lunes, y que revela tendencias de consumo por parte de los estadounidenses sobre el panorama del entretenimiento y los medios.

Según la encuesta, un 53 por ciento de los encuestados nacidos entre 1983 y 1996 paga por servicios relacionados con juegos frente a un 51 por ciento que lo hace por televisión. Las cifras muestran cambios significativos frente al estudio publicado por Deloitte el año pasado, que mostró que las suscripciones pagadas entre los millennials eran de un 44 por ciento para videojuegos y de un 52 por ciento para la televisión.



Múltiples operadores de televisión por cable, satélite o fibra enfrentan el desafío de seguir vigentes en medio de los vertiginosos cambios de hábitos de los consumidores. Varios servicios de tecnológicas están abriéndose paso en el segmento con ofertas que van desde Netflix y Amazon Prime hasta Apple TV.

Según la firma, parte del crecimiento en las suscripciones se explica en la popularidad de los videojuegos en los últimos años y por el auge de los 'e-sports' se ha disparado. La llegada de otro tipo de entretenimiento a los dispositivos móviles también ha abierto la puerta para plataformas como la Epic Games Store o el pago por jhuegos World of Warcraft de Activision Blizzard.





Apple también presentó este año su servicio de suscripción de videojuegos digitales llamado Apple Arcade. Por su parte, Riot Games, una unidad del gigante chino de los videojuegos Tencent Holdings, está trabajando en una versión móvil del exitoso League of Legends. Y el estudio Electronic Arts ofrece suscripciones a sus juegos -entre los que se incluyen FIFA 18, Madden NFL 19, The Sims 4 y Star Wars Battlefront II- para Xbox y PlayStation. Así mismo, se espera que para finales de este año, Google lance comercialmente su proyecto Stadia, un nuevo servicio de transmisión de videojuegos que corre en su tecnología en la nube y puede usarse en casi cualquier dispositivo.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters