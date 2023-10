Microsoft: esta es la historia de la creación de la consola Xbox

Desde su lanzamiento en 2001, la Xbox es una de las consolas más utilizadas por los fanáticos de los videojuegos. Una máquina que nació de la idea de cinco ingenieros de Microsoft creyentes de la revolución 'gamer'



Kevin Bachus, Seamus Blackley, Otto Berkes, Ted Hase y Nate Brown fueron las mentes que idearon la primera consola de la compañía de tecnología con el sueño de convertirse en uno de los principales competidores de la PlayStation de Sony y la 'Game Cube' de Nintendo.

En 1998, la empresa, de la que el magnate Bill Gates es cofundador, era una de las líderes del momento a nivel tecnológico, pero el éxito y su estatus como uno de los mejores no era seguro en el tiempo, pues en cualquier momento podía dejar de resonar en la mente de los consumidores.



Es entonces que los integrantes del equipo 'DirectX' aparecen para hacer de los videojuegos una experiencia más desafiante, mejor diseñada y revolucionaria a través de una consola. Estos trabajadores que eran los encargados de desarrollar los juegos que la compañía lanzaba para mantener a sus seguidores y encontrar más adaptación en la industria.



"Gran parte de nuestro empeño estaba en hacer los mejores juegos y como desarrolladores y jugadores queríamos crear una consola para la que fuera fácil y divertido hacer juegos", Seamus Blackley en el documental 'Power On - The Story of Xbox', lanzado en 2022.



Creadores de la primera XBOX y miembros del equipo 'DirectX' Foto: Página oficial: Microsoft

La idea no era suficiente, faltaba dinero

Pese a que había un equipo destinado para ello, convencer a los altos mandos de la gran idea no fue nada fácil. Los ingenieros debían conseguir la financiación suficiente para materializar el proyecto, pero esta no fue tan bien vista por quienes tenían la potestad de manejar el capital.



"Queríamos meternos en reuniones para lograr apoyo con esto. Éramos molestos, se rehusaban a quitarle fondos a Office para financiar el sistema de juegos", señala Kevin Bachus.



El director ejecutivo de ese entonces, Steve Ballmer, consideraba que la idea de crear Xbox era una locura, debido a que el enfoque de la compañía era muy diferente y estaba ligado al sistema operativo computacional, los ordenadores y los programas de trabajo para distintas tareas de texto, presentaciones o estadísticas.



"Creían que era una idea descabellada lanzar una consola de juegos. Pensaban: 'somos Microsoft, creamos a Windows y hacemos hojas de cálculo', fue caótico", expresa Blackley en la producción.

La primera Xbox

Tras insistir y tocar distintas puertas dentro de Microsoft, la consola finalmente pudo ser desarrollada. En un principio su nombre estaba pensado como DirectX Box, pero este fue modificado a la Xbox.



El sistema de juegos se construiría como si fuese una PC y funcionaría bajo el software del Windows 2000, algo que facilitaría el trabajo de los ingenieros dentro de la arquitectura de la consola, además de doblar la capacidad de procesamiento de la PS2.



Con el paso del tiempo, la máquina fue evolucionando hasta el lanzamiento de versiones subsiguientes que dan cuenta de las mejoras y las ventajas de la máquina al reproducir sus propios juegos.



Posteriormente, se fueron lanzando otras consolas con mayores avances, como la Xbox 360 (2005), la Xbox One (2013) y las consolas de última generación la Xbox Series X/S (2020)

"La Xbox es un poco de esa historia contracultural de creación, persistencia, fracaso y éxito. E incluso si no eres un 'gamer', esos temas son universales. Siempre queremos escuchar sobre esas personas que hicieron algo un poco loco y nadaron contra la corriente", afirmó Chris Capossela, director de marketing de Microsoft en un comunicado de prensa.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

