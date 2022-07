Mercado Libre alerta a sus usuarios y dice que están suplantando su identidad en redes como WhatsApp, en donde hacen creer a las víctimas que la compañía está sorteando más de 10 mil productos que han sido devueltos.



(Tal vez le pueda interesar: Pirámide habría ‘tumbado’ a cientos de personas en Cajamarca, Tolima)

“El engaño llega a las víctimas a través de un mensaje que muchas veces es enviado por un contacto conocido, algo común en los engaños que se distribuyen a través de WhatsApp”, indica ESET Latinoamérica, empresas que investiga estas situaciones.



El mensaje incluye un enlace oculto por un acortador que lleva a la potencial víctima a un sitio fraudulento que simula ser el sitio oficial de la popular plataforma de compra y venta de artículos.



Esta campaña fraudulenta, se trataría de otro caso de phishing (modalidad de estafa que tiene como objetivo obtener a datos privados de los usuarios de internet , especialmente cuentas bancarias), pues los ladrones cibernéticos intentan hacer que los sitios de aterrizaje o landing pages, luzcan lo más reales que se pueda.



“El diseño del sitio falso utiliza elementos como el logo y los colores oficiales para que parezca real. Además, para generar confianza, incluye un cuestionario para que el usuario opine sobre la compañía y comentarios falsos de supuestos ganadores”, agregan.



Para reclamar el premio, el supuesto ganador debe difundir entre sus contactos de WhatsApp esta falsa información. Este modo de operar genera que la campaña tenga en muy poco tiempo un gran alcance, sin necesidad de la intervención de un cibercriminal. Por esta razón es que el mensaje muchas veces proviene de un contacto conocido.



Lastimosamente, este tipo de campañas son cada vez más frecuentes en las plataformas de comercio electrónico.“Según datos de los sistemas de telemetría de ESET, la temática ecommerce fue la tercera más utilizada para sitios de phishing durante el último trimestre de 2021 con un 9.8% de los mismos”, comentó Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.



(También puede ser de su interés: Estafas en Whatsapp: ¡Ojo a estas cinco trampas de ciberdelincuentes!).

¿Cómo prevenir estafas en internet?

- La recomendación más importante de todas es desconfiar de cualquier comunicación que ofrezca regalos, beneficios o dinero en grandes cantidades, y sin ninguna condición asociada.



- Es importante verificar que la dirección del enlace esté relacionada con la compañía, en esta ocasión el dominio no guardaba relación alguna con el URL oficial de Mercado Libre, lo cual constituye la primera señal de alerta para no ingresar.



- Evitar e ignorar mensajes que adviertan sobre la infección con malware, falta de actualizaciones en el dispositivo o fallas en el sistema del dispositivo, ya que este tipo de notificaciones siempre son internas y son mostradas por el mismo celular.



- No está de más contar con una solución de seguridad robusta instalada en el dispositivo, para con esto evitar infecciones y bloquear posibles comunicaciones de phishing y spam.

