La tecnología avanza a pasos agigantados, pero pocos inventos han logrado cambiar al mundo como el celular, un dispositivo desde el que se pueden hacer tantas cosas que, hoy en día, resulta indispensable para cualquier actividad.



Desde que Marty Cooper, padre del teléfono móvil, hizo la primera llamada telefónica desde un aparato que medía 25 x 5 x 10 centímetros, en 1973, este instrumento ha evolucionado drásticamente en tan solo 48 años.

En la actualidad, se les denomina teléfonos inteligentes, pues permiten hacer muchas cosas más allá de una llamada, además, los hay de todos los tamaños y diseños, algo que Cooper nunca imaginó.



"Sabíamos que en el futuro todo el mundo tendría un teléfono. Lo que nunca anticipamos es que iba a tener una supercomputadora, una cámara digital, conexión a Internet... ninguna de esas cosas existían en 1973", aseguró en una entrevista para la 'BBC'.



Muy seguramente tampoco se le pasó por la cabeza que a las carcasas de estos aparatos se le pudieran incrustar metales y piedras preciosas, como sucede con los celulares más costosos y extravagantes del mundo, todos ellos personalizados y distribuidos por la empresa rusa Caviar.

iPhone 13 Pro Max fabricado en oro

Si usted considera que el precio del último producto insignia de Apple es costoso, imagínese lo que puede llegar a valer si es fabricado con oro de 18 quilates. Se trata de una edición exclusiva 'Total Gold' de Caviar, que combina las mejores características del iPhone 13 Pro Max con un estilo artístico barroco.



"La caja de oro amarillo de 18 quilates está profusamente adornada con motivos ornamentales en relieve que crean un impresionante juego de luces y sombras", describe la página oficial de la empresa rusa.



El comprador puede elegir entre el iPhone 13 Pro o el iPhone 13 Pro Max. Foto: caviar.global

El celular tiene un costo de 47.000 dólares (más de 186 millones de pesos) con un almacenamiento de 128 Gb, pero si lo desea con capacidad de 1 Tb le costará 48.080 dólares (más de 191 millones de pesos).

Samsung Z-Flip3 Catrina

Este año Samsung sorprendió con el lanzamiento de su modelo Z-Flip3, un nuevo modelo pagable que no era común en los smartphone. Un celular que fue personalizado por Caviar en su colección 'Skull'.



Se trata de una edición limitada con 419 piedras preciosas. Foto: caviar.global

La marca rusa decidió unir la tecnología de Samsung con la imagen de la cultura mexicana, en un diseño de oro blanco de 18 quilates, con incrustaciones de oro amarillo, esmeraldas, zafiros y rubíes.



"La sofisticación y elitismo del modelo son creadas por elementos decorativos pintados a mano con esmalte de joyería", se lee en el portal.



Cabe destacar que solo hay 20 ediciones de este excéntrico modelo, cuyo precio puede ser de 46.460 (más de 184 mil millones de pesos) o de 46.620 dólares (más de 185 millones de dólares), dependiendo de su capacidad de almacenamiento.



¿Por qué solo 20 ejemplares? Caviar escogió ese número "porque en la tradición Maya el número 20 trae felicidad y buena suerte", explican en su web.

iPhone 13 Pro Max Teradiamond

"El teléfono con mayor capacidad de memoria en la historia de Apple es ahora también uno de los modelos más lujosos", destaca Caviar sobre esta interpretación que hicieron del iPhone 13.



El celular está diseñado en titanio de aviación endurecido, con 1.024 diamantes y 128 rubíes. Además, cuenta con oro grabado de 18 quilates.



De acuerdo con la empresa, lo que quisieron reflejar en el diseño es que el celular es un 'mounstruo'. Foto: caviar.global

Solo hay 18 modelos de este celular, que tiene un valor de 59.700 dólares (más de 237 millones de pesos), pues solamente viene disponible con capacidad de almacenamiento de 1 Tb.

iPhone 13 Pro Max Musk

Si usted es fanático de Elon Musk, este celular le puede gustar, pues justamente es un iPhone 13 Pro Max que solicitó un seguidor del magnate, inspirado en SpaceX. De hecho, de acuerdo con Caviar, el modelo tiene incrustada una pieza que formó parte de la misión Alpha Space, que compro la compañía a una The Space Collective.



El diseño es una representación de la nave espacial junto a la frase 'Musk be on Mars' (Musk está en Marte, en español). El diseño maneja tonos negro y plata y recubrimiento de Titanio.

El celular cuenta con una pieza original del Alpha Space. Foto: caviar.global

¿El valor? La 'módica' suma de 8.370 dólares (más de 33 millones de pesos) si es de 1 Tb de almacenamiento, si lo desea más 'económico', puede solicitarlo con capacidad de 128 Gb para que le cueste 7.290 dólares (casi 29 millones de pesos).

