Hoy en día es muy común ver a las personas siempre mirando y escribiendo en su celular. Sin embargo, no se tiene en cuenta que esta actividad puede ser un riesgo para la salud, ya que trae consecuencias negativas a nivel físico y mental.

Asimismo, algunos estudios como el del Instituto Nacional del Cáncer han comprobado que los celulares emiten radiación por radiofrecuencia dentro del espectro electromagnético. Estas frecuencias son absorbidas por el cuerpo humano y la radiación ionizante puede dañar el ADN, lo que causa cambios en los genes y aumenta el riesgo de cáncer.



Por otro lado, otros médicos como los del American Cáncer Society han determinado que las ondas emitidas por los celulares no son lo suficientemente intensas como para ocasionar daños en el ADN de forma directa y concluyeron que no está claro si los móviles podrían causar cáncer.



Sin embargo, se ha comprobado que el uso excesivo del celular si puede causar daños en la salud. La Universidad Piloto de Colombia explica algunos problemas que puede tener si no limita su uso.

Síndrome de la contractura del cuello

Este trastorno conocido como ‘tex neck’ o cuello de texto, se deriva de la mala postura que adopta el cuello por el uso constante del móvil.



Los efectos que puede provocar en la salud son: rigidez del cuello, dolor de hombros y cefaleas (dolor de cabeza). Asimismo, puede producir contracturas musculares, mareos, alteraciones en el alineamiento de las vértebras, inflamación y dolor de las carillas articules.



Síndrome del túnel del carpo

Esta enfermedad se genera por la presión excesiva en uno de los nervios de la muñeca, esto afecta la sensibilidad en varias partes de la mano. Es causado por realizar movimientos repetitivos de la mano o la muñeca y la mala postura de agarre. Otra lesión muy común se presenta en los tendones de las manos, especialmente en el dedo pulgar.



Algunos síntomas son: adormecimiento, hormigueo y debilidad en la mano y los dedos.

Foto: iStock

Sobrepeso en jóvenes y niños

En un estudio, la OMS identifico que durante los últimos años aumentaron los casos de obesidad en jóvenes y niños, debido a la falta de actividad física por el uso del celular. Además, evidenciaron que los adolescentes entre 13 y 15 años suelen presentar problemas de peso.



Afectaciones crónicas en los ojos

Los celulares tienen una pantalla retroiluminada que daña de forma progresiva la retina de los ojos. Esto puede provocar: sequedad, visión borrosa, fotofobia o sensibilidad a la luz y dolor de cabeza. El daño suele ser mayor cuando se mira la pantalla a oscuras o por muchas horas seguidas.

Foto: iStock

Aumento del estrés

Al estar continuamente pendiente de las notificaciones del móvil produce un incremento de la irritabilidad del sistema nervioso, generando ansiedad, déficit de atención y aumento del estrés.



Insomnio

Algunas personas suelen utilizar el celular cuando se van a acostar a dormir. Sin embargo, esto provoca una disminución en la calidad del sueño e insomnio, pues la luminosidad de la pantalla activa varios receptores que le hacen pensar al cerebro que aún es de día y que puede permanecer más tiempo despierto.

Foto: iStock

