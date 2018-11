Que no falte la tecnología en la carta al Niño Dios

Es verdad. Los niños de hoy no conocerán el goce de jugar con un trompo o con un yo-yo, pero, por otro lado, usted no conoció el placer de darles vida a sus muñequitos de plastilina o el de construir y programar su propio androide. Llamémoslo un empate y avancemos.



Claro, puede ir a la fija con una consola o con títulos del momento como Red Dead Redemption 2 o Marvel’s Spider-Man, o con el aún impactante encanto de una Nintendo Switch. Pero no todo son video-juegos y consolas, aunque, sin duda, son geniales como regalos.



No, los regalos tecnológicos también pueden estimular el aprendizaje y, en ocasiones, acompañarlo. Y son ideales porque, aceptémoslo, en el fondo sabe que también son, al menos en parte, un regalo para usted.

Chewie es mi copiloto

Es apenas apropiado que los juguetes de Star Wars incluyan tecnología. Pero eso no quiere decir que deba renunciar al aspecto didáctico y por eso le recomendamos el Littlebits Star Wars Droid Inventor Kit. Por alrededor de cien dólares en Amazon, este set le permite armar y programar su propio R2-D2.

​

Ahora, si lo didáctico no es prioritario, bien puede optar por el Lenovo Jedi Challenge, un desafío de realidad mixta en el que usted empuña una espada láser y enfrenta en duelos a sus enemigos en una galaxia muy lejana.

​

Finalmente, sin excusas, siempre está el FurReal Ultimate Co-Pilot Chewie, que no será ni tan didáctico ni tan evidentemente tecnológico (aunque, aclaremos, no es precisamente un juguete de cuerda), pero sin duda es hilarante. Y no es posible olvidar que Sphero tiene versiones de R2D2 y de BB8, ambos icónicos androides de la saga, que se controlan desde el celular y que pueden interactuar con usted salir a ‘patrullar’ su casa.

El Starwars Jedi Challenges es un kit compuesto por unas gafas de realidad aumentada, un sensor de movimiento y un sable de luz, similar al que usan los personajes de Star Wars. Foto: Linda Patiño / EL TIEMPO

Se lo explico con...

Hasbro hace posible el sueño de ‘dar vida’ a las creaciones que los niños imaginan y que modelan en plastilina. El Play Doh Studio es un kit de plastilina como todos y, a la vez, ningún otro.



Cuando se apunta a la figura con la cámara del celular o la tableta, una aplicación la transforma en un personaje animado que toma el color que haya escogido el ‘artista’.

Es francamente emocionante ver la cara de descubrimiento cuando un dinosaurio o una oveja comienzan a dar saltos por un mundo virtual. Incluso las creaciones más imperfectas entran a ‘vivir’ en un paisaje virtual con todas las demás. Y, más buenas noticias, se vende en Colombia.

Play Doh Touch Studio convierte figuras de plastilina en personajes animados. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

¡Sonría!

Una cámara instantánea de aspecto retro y color pastel esconde una impresora portátil que no requiere cartuchos de tinta.



La LG Pocket Photo Snap es una evolución de la cámara instantánea tradicional con una resolución de 5 megapixeles y capacidad de impresión de hasta 36 imágenes en una sola carga. Las fotos salen en color o en blanco y negro, y usted puede hacer tantas como quiera para compartir con familiares y amigos.

LG Pocket Photo Snap: una cámara instantánea de 5 megapixeles y con aspecto retro que tiene una impresora portátil interna que no requiere cartuchos de tinta. Foto: LG

Cuentos en AR

Una colección de cuentos que utilizan la tecnología para despertar el amor por la lectura. Esa es la naturaleza del método de lectura Pavinchi, una creación colombiana con animaciones y juegos de realidad aumentada que invita a las familias a unir lo mejor del mundo de la narración con el mundo de las aplicaciones.



Con un total de 12 libros, 365 cuentos y miles de minutos de realidad aumentada, la colección utiliza una aplicación móvil para desplegar ilustraciones y minijuegos relacionados con narraciones colombianas, alemanas, chinas y hasta bíblicas.

​

La caja de cuentos viene con un ‘pavinchi pen’ que lee códigos en las páginas de los libros y narra las historias. El accesorio permite también hacer grabaciones de voz para que los pequeños puedan escuchar su cuento favorito aunque sus padres no estén en casa. Lo puede hallar en: https://pavinchicuentos.com/pavinchicuentos/

REDACCIÓN TECNÓSFERA