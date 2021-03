Los ‘smartphones’ de Huawei que dejarán de recibir actualizaciones

Varios dispositivos de Huawei ya recibieron EMUI 11, la nueva actualización de la empresa tecnológica multinacional china.



Sin embargo, 13 modelos no podrían acceder a HarmonyOS, el propio sistema operativo de la compañía de China que muchos aún no han podido probar. De igual manera, no podrían descargar las demás actualizaciones que estén disponibles de ahora en adelante.



(Le recomendamos leer: Las relaciones con China: un mundo de oportunidades).

De acuerdo con ‘Movil Zona’, Huawei suele tener establecido que sus celulares reciban actualizaciones solamente por dos años desde su lanzamiento al mercado.



Por tanto, hay una lista de dispositivos que ya recibieron EMUI 11 y que habrían cumplido con el tiempo establecido y ‘morirían’ con esta última actualización.



(Le puede interesar: Redmi Note 10 Pro: la apuesta de Xiaomi por la gama media).

Redmi note 10 pro es uno de los nuevos modelos de Huawei. Foto: Xiaomi

La lista de modelos que llegarían hasta esta última actualización es la siguiente:

Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 Huawei Mate 20X Huawei Mate 20 Lite Huawei P20 Pro Huawei P20 Huawei P20 Lite Huawei Nova 5T Huawei P Smart Z Huawei P Smart Huawei P Smart Pro Huawei Y9 Huawei Y5

Sin embargo, debido a que Huawei no ha hecho un anuncio oficial al respecto, podría suceder algo inesperado y estos dispositivos podrían llegar a acceder a un sistema operativo más.



(Siga leyendo: Equipo de Biden no ve razón para levantar el veto comercial a Huawei).



Tendencias EL TIEMPO