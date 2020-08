El proyecto para que los celulares Android puedan detectar terremotos

Google anunció que está creando un sistema mundial de alerta de terremotos a través de los dispositivos Android. La gigante tecnológica informó que aquellos usuarios que quieran participar con sus smartphones, enviarán alertas de posibles sismos detectados mediante el acelerómetro del dispositivo, que se convertirán en un punto de datos para un algoritmo de inteligencia artificial que podrá predecir futuros movimientos telúricos.



Esta función estará disponible inicialmente en California (EE. UU.), pero la compañía aseguró que, una vez se hagan las pruebas necesarias, estará disponible en todo el mundo. La primera etapa de este sistema se está llevando a cabo con el Servicio Geológico de Estados Unidos y la Oficina de Servicios de Emergencia de California para enviar las alertas en este estado mediante el sistema ShakeAlert que utiliza sismómetros tradicionales.



Sin embargo, la idea de la compañía tecnológica, es que en las siguientes etapas, puedan contar con los millones de dispositivos en el mundo y los algoritmos de inteligencia artificial para que los datos generados por sus smartphones se conviertan en una red global para detectar terremotos sin la necesidad de utilizar sismómetros, que son muy precisos, pero muy costosos.

En la segunda etapa, Google recopilará la información enviada por sus dispositivos localizados en un espacio específico para confirmar el sismo y, además, utilizará la información brindada por sus usuarios al buscar en su navegador si hubo un terremoto y responder si lo sintieron o no.



Según le dijo un vocero de Google al portal The Verge, la información de este programa no será identificada y lo único que se necesita es una ubicación aproximada para que funcione, en ese sentido, aseguró que lo que se necesita es pequeños sismómetros que estén repartidos por el mundo y no se necesita saber nada sobre la persona que envía el reporte.

Además, aseguró que los acelerómetros de los dispositivos Android son lo suficientemente sensibles como para detectar ondas sísmicas e identificar si está sucediendo un movimiento sísmico, pero señalan que se necesita de un conjunto de teléfonos para asegurar con certeza lo que está sucediendo.



Así mismo, Google dice que su sistema es capaz de localizar el epicentro y determinar cuál fue la magnitud del sismo. En este sistema están trabajando sismólogos para hacerlo lo más confiable posible.



Google está planeando crear una API basada en sus sistema de detección sísmica para los dispositivos Android, y esta sería de libre uso para Apple si en algún momento desea utilizarla y iphones.

