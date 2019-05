iPad mini 2019: Nada ha cambiado, excepto lo que más importa

El de un modelo 2019 del iPad Mini es un lanzamiento que pocos habríamos creído posible. La industria de los dispositivos móviles en la que está destinado a vivir parece moverse en otra dirección. No en vano se trata de una referencia que no ameritaba titulares desde 2015, e incluso por entonces se trataba más de una ligera renovación que de un remake en toda regla.

Pero Apple se especializa en desafiar pronósticos y, por eso, el nuevo iPad mini (la inicial ahora es minúscula, no es coincidencia) juega de nuevo la carta de que, a veces, menos es más... siempre y cuando sí sea más.

A primera vista, es perfectamente excusable pensar que nada ha cambiado. La forma, el tamaño y las características generales son virtualmente las mismas que en el iPad de cuarta generación. El botón de inicio sigue ahí, así como el puerto Lightning (nada de USB-C en esta versión) y hasta el jack para el auricular.



Pero, al usarlo durante un mes, resulta evidente que la evolución es considerable. El display, por ejemplo, podrá ser pequeño, pero son 7,9 pulgadas de LCD Retina Display ‘pimpeadas’ con 500 nits y una resolución de 2.048 x 1.536 píxeles. Agréguele True Tone a la ecuación y hablamos de una experiencia notable en un equipo de este tamaño y rango de precio.



Otro cambio que no se aprecia a simple vista sino con un uso continuado es el que le da la incorporación de un procesador A12 Bionic. Con seis núcleos, es el mismo que se halla en los iPhone XR y XS. Su desempeño (que echa mano de 3 GB de RAM) virtualmente elimina el lag y permite que editar fotos y correr juegos, incluso títulos que se basan en realidad aumentada, sea una tarea ágil y fluida.



El botón de inicio incluye una versión ágil del Touch ID que se termina volviendo esencial en el uso cotidiano. La batería cumple la promesa de soportar cerca de diez horas de reproducción de video o permitir un uso razonable por bastante más que un día (de hecho, con ajustes sencillos al brillo y al bluetooth se logran los dos días).

¿Quién quiere un lápiz?

Pero, probablemente, la principal novedad sea la capacidad del iPad mini para interactuar con el Apple Pencil. Esta función, propia de integrantes más evolucionados de la familia de tabletas de Apple, hace que el mini se convierta en una opción real para quienes desean ilustrar, dibujar, colorear o escribir en su iPad, pero no desean llevar con ellos un aparato de 11 o 12,9 pulgadas.



En este apartado, llama la atención que Apple optara por la versión inicial de su Pencil, en lugar de la más refinada segunda generación, lanzada en 2018. Son 379.000 pesos adicionales (se vende por separado) y su sistema de carga sigue siendo una de las más inexplicables decisiones de diseño de la marca, pero sin duda amplía notablemente las capacidades de la tableta.



En una nota personal, esta fusión mini+Pencil hace que el más pequeño de los iPad sea un sueño hecho realidad para labores de reportería (por extensión, cualquier campo en el que tomar notas sea habitual). Es un área en la que sobresale y, de hecho, deja regados a los más sofisticados iPhone que no pueden competir ni en tamaño ni en conveniencia.



Esto es, por lo menos, notable, toda vez que la diferencia de tamaño entre el display del mini y el de un iPhone XS Max es de algo más de una pulgada. Pero cuando se hace uso de su capacidad de dividir la pantalla en tres secciones para realizar y monitorear varios procesos a la vez, la experiencia de uso no es siquiera comparable.



A casi 1’800.000 pesos en su versión de 64 GB, el mini es ligeramente más costoso que el iPad regular de 9,7 pulgadas en su versión de 128 GB. En el contexto de los lanzamientos más recientes de la marca, es válido echar de menos cambios más significativos o audaces.



Con todo, el viejo diseño sigue siendo funcional y quienes lo compren pensando en cargar más potencia en un empaque más pequeño probablemente no echarán de menos el espacio en pantalla.

