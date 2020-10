Logitech presentó su más reciente timón de simulación, el G923

La empresa fabricante de periféricos, LogitechG, lanzó su nuevo timón y pedales de carreras, el Logitech G923, un volante de alto desempeño con el que la empresa promete revolucionar la experiencia de correr y que estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.



(Lea también: ¿Cómo es el primer portátil plegable del mundo?)

Este nuevo producto trae la tecnología Trueforce, un nuevo sistema de tecnología de retroalimentación que se conecta directamente a los motores y la física de simulación de los juegos para producir respuestas de mayor fidelidad en tiempo real.



Según comenta el corredor de McLaren F1, Lando Norris, este timón es mucho más real y las sensaciones más cercanas a lo que es manejar un auto de verdad. “Un excelente timón de carreras con Force Feedback puede hacer la diferencia entre cruzar primero la línea de meta o salirse de la pista y no finalizar la carrera”.



(Además: ‘Smartphones’ más baratos y de mejor rendimiento que hay en Colombia)



Y agrega que “Este nuevo volante de carreras G923 de Logitech G con TRUEFORCE ofrece una auténtica experiencia que simula los detalles que sentimos los corredores en una competencia. Puedo sentir si la parte trasera del carro pierde agarre o si estoy a punto de girar, lo cual me da la oportunidad de corregir cualquier cosa con anticipación y mantenerme en línea durante la carrera”.



Según Logitech, Trueforce es una una tecnología patentada que está revolucionando los juegos de carreras en simulador. "Usando la física y el audio del juego en tiempo real, permite a los jugadores sentir cosas como el rugido de un motor, la tracción de los neumáticos, el terreno de la pista y la retroalimentación del volante como nunca. Se conecta directamente a los motores del juego, procesando hasta 4000 veces por segundo para producir realismo y detalles de próxima generación en los juegos compatibles".



Por otro lado, Ujesh Desai, General Manager de Logitech G. dice que “Durante los últimos años hemos estado trabajando con conductores de simulador y corredores profesionales de autos para, así, desarrollar una experiencia de conducción completa y realista, como ninguna otra”.



(También: The Sero, así es el primer televisor vertical que llega a Colombia)



En cuanto al diseño, este periférico tiene un volante de metal con cubierta de cuero y los pedales pulidos. Adicionalmente, el G923 incorpora controles programables de lanzamiento de doble clutch, así como un indicador de revoluciones incorporado, controles de juego para PlayStation 4 y PlayStation 5, integrados dentro de la dirección del volante y pedales de freno progresivos.

También le puede interesar

Google lanza la herramienta de Google WorkspacePicap lanza una nueva app para alquilar vehículosDetienen en España a McAfee, creador del antivirus, por evasión fiscal