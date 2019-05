Lo que debe saber si es usuario de Huawei tras lío con Google

Este domingo, la compañía china Huawei recibió uno de los golpes más duros hasta el momento, que pone en jaque su operación en el mundo y deja a sus usuarios en un periodo de incertidumbre.

El gigante tecnológico Google suspendió los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software. Esto se traduce en que los teléfonos de la firma china dejarán de recibir las actualizaciones del sistema operativo Android y, por lo tanto, ya no contarán con soporte ni con los parches de seguridad necesarios. Además, los nuevos dispositivos no tendrán acceso a la tienda de Google Play ni a servicios como YouTube, Google Maps o Google Chrome.



La decisión se da luego de que el gobierno de Donald Trump incluyó el jueves pasado a la firma china en una lista negra comercial que prohíbe que la compañía adquiera componentes de firmas estadounidenses sin una aprobación previa desde Washington.



Aunque de forma inmediata los teléfonos de Huawei no quedan a la deriva, una cascada de decisiones en EE. UU. sí impacta a la fabricante china y, por ende, a sus usuarios.



En primer lugar, las personas que tengan dispositivos de Huawei ya en el mercado, como el P30, lanzado en marzo pasado, no sentirán ningún cambio en los primeros meses. La tienda Google Play Store no desaparecerá ni tampoco lo harán las apps o servicios del gigante de las búsquedas, y Google Play Protect estarán en funcionamiento.

En un tuit, Android especificó que están dando cumplimiento a las decisiones recientes del Gobierno de EE. UU., pero señalan: “Mientras cumplimos con todos los requisitos, servicios como Google Play y Google Play Protect seguirán funcionando en su Huawei existente”. Los usuarios también podrán actualizar apps como Gmail desde la tienda de aplicaciones.



Huawei, por su parte, confirmó que están analizando el asunto y dijo que “los teléfonos que ya fueron vendidos y están en el mercado no se afectarán”.



Sin embargo, en el futuro estos dispositivos no contarán con las próximas actualizaciones ni recibirán los parches mensuales del sistema operativo que se incluyen en todos los teléfonos. Los nuevos terminales que se lancen al mercado no vendrán con la siguiente versión del sistema operativo de Google Android Q o Android 10, que será lanzada aproximadamente en octubre de este año.



Un dispositivo sin actualizaciones puede ser más vulnerable a ciberamenazas puesto que los proveedores de software usan dichas actualizaciones para corregir posibles vulnerabilidades. Además, el sistema operativo Android incorpora en sus actualizaciones otros aspectos como mejoras de almacenamiento o de optimización de batería. A través de un comunicado, Huawei manifestó que ha hecho contribuciones “sustanciales al desarrollo y crecimiento del ecosistema de Android alrededor del mundo”, colaborando con la plataforma de código abierto.

Para el futuro, Huawei podría optar por lanzar su propio sistema operativo y empezar a negociar individualmente con las empresas desarrolladoras. La pregunta sería si aplicaciones populares de EE. UU., como Facebook, Twitter, Spotify y Amazon estarían en la posibilidad de negociar con Huawei, después de la orden ejecutiva que lo impide.



De hecho, según un reporte de Bloomberg, otras empresas como Intel, Qualcomm y Broadcom se unieron a la orden de cortar relaciones. A pesar de que Huawei fabrica sus propios procesadores para los smartphones, Intel le provee procesadores para servidores y los chips de la gama Kirin para los computadores portátiles Matebook. El fabricante de partes de teléfonos móviles Lumentum Holdings Inc. fue la primera compañía estadounidense en confirmar formalmente el fin de sus envíos al gigante, según Reuters.



Huawei prometió que continuará facilitando actualizaciones y servicios posventa a todos sus equipos, tanto “a los que ya se han vendido como a los que están aún en almacenamiento” y que seguirá construyendo un “ecosistema de software seguro y sostenible”.



No obstante, Eusebio Nieva, director técnico de Check Point para España y Portugal, le dijo a Efe que “hasta que Huawei no diga exactamente qué va a hacer, estamos ante una situación de indeterminación”. Para Carlos Ronderos, director de la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio y exministro de Comercio Exterior, además de impactar a los usuarios, con la decisión pierden “todos los fabricantes de videojuegos y software que ofrecían sus desarrollos en la tienda de Google, pero llegaban a mercados como China gracias a Huawei”.



Gustavo Ramírez, profesor de la Universidad Javeriana y experto en telecomunicaciones, dijo que la medida no solo va a generar un impacto fuerte en el consumo, sino que también va a limitar su infraestructura y el desarrollo de la tecnología 5G, que es liderado por la firma.

