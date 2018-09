Las razones de LG para apostar por la alta gama

De aspiradoras a microondas, el Internet de las Cosas abre un mercado para objetos conectados en hogares inteligentes. Pero a medida que su sofisticación aumenta, también lo hacen sus precios. Marcas como LG, que recientemente lanzó una línea de gama alta para un público más amplio, creen que en la región existen interés y capacidad de compra.

En el marco de una nueva versión del Innofest LATAM, el evento en el que se presentan las novedades que traerá LG para Latinoamérica, la compañía coreana dejó claro que sus esfuerzos continúan estando en los electrodomésticos. Sin embargo, en esta ocasión aprovechó para dejar el precedente de que son una marca de alta gama y mostrarle al público su apuesta para el internet de las cosas (IoT), con lo que pretenden hacer de los hogares, espacios conectados.



Desde sus aspiradoras, hasta su más reciente celular G7, LG tiene razones para creer que el futuro está en los productos de alta gama y que sus esfuerzos se enfoquen en las líneas premium.



“Queremos que la tecnología LG esté presente en todas partes, pero somos conscientes de que esto requiere de infraestructura y tecnología y estamos dispuestos a contribuir con el gobierno para la conectividad en Colombia sin perder de vista que somos una compañía”, plantea Martin Choi, encargado de la línea blanca de LG en Colombia.



Los avances en el IoT están marcando la tendencia global y así lo muestran marcas como Amazon, que recientemente anunció el lanzamiento de un microondas inteligente que funciona bajo el sistema de Alexa, el asistente virtual de la marca, Philips con sus bombillas que se controlan desde el celular y Samsung con su aspiradora robot que mapea los lugares con suciedad y se dirige por sí misma hacia ellos.

La propuesta IoT de LG se llama THIN Q, la línea de equipos gama alta que cuenta con sistemas integrados que permiten controlar funciones de la televisión, la lavadora y la nevera por medio de comandos de voz.



Estos dispositivos trabajan a través de conexión WiFi con los servicios de Google y Alexa, los cuales hacen posible que desde un smartphone o un control remoto se logre dar instrucciones a los equipos.

Bajo el lema ‘AI that Works for you, not the other way around’, que traduce inteligencia artificial (IA) que funciona para ti, no al revés, la compañía busca incursionar en el mercado de hogares conectados, una línea que cada vez toma más fuerza entre las empresas tecnológicas, pero que a medida que su sofisticación aumenta, también lo hacen sus precios.



La idea de LG de ofrecer hogares conectados en un país como Colombia es optimista, pero representa un gran desafío. Fidel Shin, CEO de LG en Colombia, explica que la tasa de cambio modificó el comportamiento del mercado local, lo que golpeó fuertemente a las empresas que importan sus productos.



“Se necesita vender casi el doble para que sea rentable”, indica Shin y agrega que con el alza del dólar, el nivel adquisitivo de compra para productos de alta gama se redujo. Si bien la compañía es consciente de que que en Colombia se consume principalmente gama media y gama baja, LG considera que existe un nicho dispuesto a invertir en lo que denominan ‘vanguardia tecnológica’.

Esto supone un gran reto por parte de la empresa para conquistar con su oferta de alta tecnología al mercado latinoamericano, que como lo define Cesar Byun, el CEO de la marca para América Latina, es “una región fundamental para la visión global de la compañía”.



Actualmente, la compañía trabaja en hacer compatibles todos los productos LG para que solo con una conexión a WiFi en ‘cualquier’ hogar se pueda usar el IoT para que esta tecnología sea accesible para las personas.



MARÍA PAULINA ARANGO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

CANCÚN, MÉXICO