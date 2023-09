Apple está todo preparado para su evento de lanzamiento más grande del año, el próximo martes y bajo el lema de Wonderlust, se espera que la marca californiana presente la nueva línea de iPhone 15, pero además en el debut se espera que se incluya el Apple Watch Series 9, el Apple Watch Ultra 2 y los AirPods Max 2.

Si bien la estrella, será el iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max que esta vez traería un puerto de carga USB-C, se esperan dispositivos como el Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 y AirPods Max 2



El Watch Series 9 tendría una mejora en la batería y el rendimiento. También se pueden agregar nuevas funciones de seguimiento de la salud.



De acuerdo con los expertos, podría incluir una nueva opción de color rosado que ya se ha incluido en el iPad Air, iPad mini, iPad e iMac.



En el caso del Watch Ultra 2, incluiría una batería más grande y más liviano que su versión anterior, incluso se espera que tenga una nueva opción de color, la pantalla también podría ser más grande y cómo el cargador en el iphone cambiaría es probable que se incluya en los Airpods.

El cambio del Lightning es debido a un cambio de normas

Según múltiples fuentes, Apple no planea fabricar fundas de cuero para la línea ‌iPhone 15‌ y, en cambio, adoptará un material más ecológico.



Es probable también que se incluya un nuevo iPad, quizás de bajo costo o la undécima generación de la tablet, incluso un nuevo iPad Air.



Las primeras Mac M3 podrían presentarse antes de fin de año, y hay rumores de que Apple presentaría una MacBook Air M3 de 13 pulgadas, una MacBook Pro M3 de 13 pulgadas y Mac mini M3 .



De hecho, Mark Gurman de Bloomberg dice que las Mac M3 llegarán este año, pero el analista de Apple Ming-Chi Kuo dice que no se presentarán Mac M3 hasta 2024.



Aún no se saber si los nuevos computadores llegarían en un evento más adelante o solo serían anunciadas por la firma.

