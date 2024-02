Las nuevas funciones que trae la última actualización de beta de PlayStation 5

Sony anunció el lanzamiento de una nueva versión beta del software del sistema PS5, repleta de actualizaciones y características innovadoras. La versión beta, que se encuentra actualmente en fase de pruebas, estará disponible para un grupo selecto de participantes invitados de ciertos países. Esta actualización global se espera en los próximos meses para todos los usuarios.



Dentro de las mejoras más destacadas se encuentra la actualización del software de los controladores inalámbricos DualSense y DualSense Edge. Esta actualización promete una experiencia de audio enriquecida, con un aumento en el volumen de los parlantes del controlador, permitiendo una mejor audición de los sonidos del juego y el chat de voz.



Además, se ha implementado un modelo de aprendizaje automático con IA para mejorar la cancelación de ruido, ofreciendo una experiencia de chat de voz más clara y sin interferencias de ruidos de fondo.



Otra novedad significativa es la introducción de la interactividad en la función Compartir pantalla. Ahora, los espectadores podrán utilizar punteros, enviar pings, dibujar líneas y reacciones basadas en emojis en la pantalla del juego del anfitrión. Esta funcionalidad está habilitada por defecto, pero puede ser desactivada por el anfitrión si así lo prefiere.



Ahora podrá compartir reacciones mientras juega. Foto: PlayStation.

Por último, los usuarios de PS5 podrán ajustar el brillo del indicador de encendido de su consola, personalizando aún más su experiencia de juego. Esta opción se encuentra en la sección de [Configuración] > [Sistema] > [Pitido y luz] y luego seleccionando [Brillo].



Esta serie de mejoras llega en un momento emocionante para los jugadores de PS5, coincidiendo con el lanzamiento de títulos muy esperados como The Last of Us Part II Remastered, Tekken 8, Helldivers 2 y FINAL FANTASY VII Rebirth.



Los participantes seleccionados para la versión beta recibirán una invitación por correo electrónico para descargar la actualización. Sony recalca que algunas funciones de la beta podrían no estar presentes en la versión final o sufrir cambios importantes.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Play Station, y contó con la revisión de la periodista y un editor.