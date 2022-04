¿Le ha pasado que al usar algunas aplicaciones se le descarga más rápido su teléfono? Usualmente las redes sociales y apps que necesitan nuestra ubicación y la cámara son las que más consumen batería. Sin embargo, si quiere saber cuáles son, es necesario analizar qué permisos le piden.



Aunque hoy en día los celulares prometen tener más autonomía, la verdad es que a veces no es suficiente. Sus grandes pantallas y aplicaciones hacen que las personas constantemente estén en busca de un enchufe.

Sin embargo, los principales culpables de que la batería se agote rápidamente son los permisos que les concedemos a las aplicaciones. Muchas de las que funcionan en segundo plano utilizan la cámara, la ubicación, entre otras herramientas.



La empresa de aplicaciones de almacenamiento telefónico pCloud analizó los permisos de las apps para encontrar cuáles funcionan así esté utilizando su teléfono o no.



(Siga leyendo: Notorious B.I.G.: el misterioso asesinato que lleva 23 años sin resolverse).



En su investigación, revisaron cuánta batería requieren, si tienen modo oscuro o si tienen funciones en segundo plano.

Facebook Twitter Linkedin

Usualmente las redes sociales y app que necesitan nuestra ubicación y la cámara son las que más consumen batería. Foto: iStock

Aplicaciones que consumen batería

pCloud encontró que Facebook, Fitbit, Skype, Uber y Verizon son las que más descargan la batería del celular.



Las redes sociales como Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube y WhatsApp, por su parte, permiten 11 funciones en segundo plano, influyendo en que su celular se descargue.



Las aplicaciones de citas en línea como Bumble, Gindr y Tinder descargan un 15 % más rápido su celular, ya que otras funciones están activas mientras usted encuentra una posible pareja.

Facebook Twitter Linkedin

Bumble, Gindr y Tinder descargan un 15 % más rápido su celular. Foto: iStock

Ahora, si su celular se encuentra bajo de batería, estas son las aplicaciones que no debería usar, según 'Uswitch', un portal web especializado en tecnología:



Google, Facebook, Messenger, WhatsApp Messenger, Amazon Alexa, Gmail, Uber, Waze, Google Chrome, Youtube, Instagram, Telegram, Twitter, TikTok, Amazon Shopping, My Mcdonald’s, Grindr, Snapchat, Microsoft Outlook, Spotify Paypal y Deezer Music.



(No deje de leer: Los 10 días de octubre de 1582 que jamás existieron en el calendario).



Usted puede ver en su dispositivo móvil cuáles son las aplicaciones que más descargan su batería. Solo es necesario ingresar a la aplicación de ajustes, batería y mirar el uso de esta por cada aplicación. Esto funciona tanto para Android como para Iphone.

Tips para ahorrar batería

Si se encuentra bajo de batería, puede desactivar las conexiones inalámbricas como el Wifi, bluetooth e incluso los datos móviles si no los necesita. También puede activar los modos de ahorro presentes en iOS y Android.



(Le puede interesar: Así era el mítico barco de Ernest Shackleton, hundido hace un siglo).



Es recomendable que no utilice las asistentes por voz como Google y Siri. Coloque el modo oscuro de su celular, el cual consume menos energía, y deshabilite el brillo automático.

Facebook Twitter Linkedin

Coloque el modo oscuro de su celular el cual consume menos energía. Foto: iStock

Más noticias

- Los actores de cine de un solo éxito que desaparecieron a pesar de su fama

-El origen de 'las puertas del infierno', pozo en llamas que se extinguiría



- Tacones, pelucas y otros accesorios que originalmente fueron usados por hombres

- ¿Se ha preguntado por qué los atardeceres son rojos o naranjas? Esta es la razón

Tendencias EL TIEMPO