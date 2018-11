La importancia de implementar políticas digitales para el 2020

Según el informe “Digital in 2018”, elaborado por We Are Social y Hootsuite, el 53 por ciento de la población mundial está conectada a internet. Ello implica un riesgo muy alto para particulares y empresarios que deben velar por el tema de la ciberseguridad.



Además, los delitos informáticos en el mundo han experimentado un incremento constante durante los últimos años y en Latinoamérica la transformación digital que vienen desarrollando las empresas y gobiernos de la región con el objetivo de hacerse competitivos en el panorama mundial, ha incrementado el interés de los ciberdelincuentes en sectores como el bancario, energético, telecomunicaciones, retail, e-commerce, entre otros.

John Galindo, CEO de Digiware, empresa multinacional de origen colombiano calificada por la firma Frost and Sullivan como la 5ta de Latinoamérica en este sector, asegura que la penetración rápida y constante de internet obliga a las organizaciones a adoptar políticas digitales en el corto plazo.



En este contexto, Galindo detalla cinco predicciones de ciberseguridad que toda empresa debería tomar en cuenta durante los próximos dos años:

Inversión en IA

Para el 2020 la inversión en inteligencia artificial se va a triplicar en pro de reducir los fallos y/o caídas de las organizaciones.



Esta medida será impulsada por la poca tolerancia a los fallos en las áreas de TI, debido al impacto que puede generar en la sostenibilidad de la empresa.



Por ejemplo, cada segundo que una sucursal energética o bancaria deja de operar, se traduce en pérdidas de millones de dólares.

'Zero Day Attack'

Uno de cada mil ciberataques serán incidentes nunca antes vistos o “Zero Day Attack”. Se espera que más del 90 por ciento de ataques en la región y en el mundo sean variaciones de ataques ya ejecutados como WannaCry o NotPetya.



Lo anterior, debido a que a los ciberdelincuentes se les facilita generar una variación de ransomware, en vez de crear un nuevo modo de infectar sistemas.

Monitoreo en la nube

Se espera que el 70% de las organizaciones monitoreen su información en la nube. Cada vez más empresas optan por el Cloud Computing, ya que es una forma eficiente y económica de manejar e integrar sus datos.



Sin embargo, todavía muy pocas compañías han implementado medidas de seguridad al respecto, lo cual resulta de vital importancia ya que se estima que el 50% de las grandes empresas usarán esta tecnología en el año 2020.

Los atacantes utilizan técnicas de ingeniería social para hacerse pasar por bancos, asesores e incluso entidades gubernamentales con el objetivo de lograr su propósito de cometer estafas. Foto: 123rf.com

Ciberseguridad cobrará vidas humanas

Al menos un incidente de ciberseguridad cobrará vidas humanas. Sectores como salud o servicios públicos, que se encuentran en una etapa de transformación digital temprana, no están tomando las medidas necesarias para proteger y defender sus sistemas.



Especialistas aseguran que las organizaciones aún están en proceso de entender los riesgos de la digitalización en la vida diaria.



En esta línea, por ejemplo, ya existen pruebas de cómo, a través de Bluetooth, se puede alterar un marca pasos.

Banca y telecomunicaciones son los sectores que más necesitan profesionales en el campo de la ciberseguridad. Foto: 123rf

Técnicas de Data Masking

El 40 por ciento de las organizaciones usarán técnicas de Data Masking para proteger sus bases de datos. Debido a la gran cantidad de fuga de información, las empresas empezarán a resguardar la información sensible a través de máscaras o información falsa, conocida como Data Masking.



Este método les permite engañar a los ciberdelincuentes y proteger la data más confidencial de los usuarios (números de cuenta, teléfonos, direcciones, etc.)



Finalmente, Galindo, aseguró que la clave para las organizaciones está en la anticipación y en la adopción de políticas de transformación digital que incluyan protección basada en inteligencia artificial y sistemas predictivos. “Es importante aprender a anticiparnos a los ataques y empezar a invertir en el entorno digital de las operaciones” agregó. .



