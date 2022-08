El mercado 'gamer' es cada vez más competitivo. Mientras hay empresas que desde su nacimiento se han enfocado en atender este sector, otras marcas históricamente reconocidas se han venido involucrando en el mercado, como es el caso de JBL con su línea Quantum.



Esta familia de audífonos para videojuegos, dominada principalmente por las diademas, cuenta con opciones para todos los gustos y presupuestos, sin dejar de lado lo esencial: comodidad y calidad.



En EL TIEMPO tuvimos la oportunidad de probar los Quantum 600 por un par de semanas y estas son nuestras principales impresiones.

Para comenzar, estas diademas, de color negro mate y luces RGB, son cómodas para largas jornadas de uso: sus auriculares giran y se adaptan fácil al contorno de la cabeza. Además, las espumas viscoelásticas son firmes, pero suaves, por lo cual no se siente una presión excesiva sobre las orejas.



Además, al ser tan abollonadas y ajustarse tan bien logran brindar una gran cancelación pasiva del ruido exterior.



Por otro lado, hay que decir que estos son unos audífonos versátiles. Por un lado, cuenta con conector de 3.5 mm, que permite usarlo con dispositivos móviles, computadores y consolas fácilmente.



También puede ser usado de forma inalámbrica a través de bluetooth con su conexión de 2.4 GHz, haciendo uso o no del adaptador USB que se incluye en la caja.



Los botones de control de sonido, encendido y apagado, nivelación del audio entre el juego y el chat, el puerto USB, y la conexión de 3.5 mm. se encuentran en la parte baja de los auriculares. Aunque está todo a la mano, puede resultar un poco abrumador tener todos los controles tan cerca entre sí.



A estos se suma el cable acordonado de 3.5 mm., que incluye igual un control de volumen y uno de encendido y apagado del micrófono.



En cuanto a este último, es un asta a abatible, que no se puede extraer, el cual, además de contar con los botones dedicados, se enciende y se apaga al subir o bajar. Para indicar su estado cuenta con un pequeño bombillo led.



En términos generales, tiene un sonido equilibrado y bien definido. Su tiempo de carga es de dos horas y dura máximo 14 horas.

Wave 200TWS

Los JBL Wave 200TWS 20 horas de reproducción combinada. Foto: JBL

También pudimos probar los JBL Wave 200TWS, unos audífonos sencillos y compactos, que ofrecen una autonomía de hasta cinco horas, más otras 15 que proporciona la caja de carga.



Se sienten bastante robustos al tacto y al momento de colocarse en la oreja pueden dar la sensación de inseguridad dado a que sus gomas no se introducen profundamente en los oídos. Sin embargo, esto no significa que se caigan ante el más mínimo movimiento.



Su sonido es brillante y podría mejorar en cuanto a la definición de los bajos. Cuenta con clasificación IPX2 y puede ser utilizado un solo audífono.