Los riesgos de modificar el sistema operativo de dispositivos

Todos los días estamos expuestos a diferentes amenazas cibernéticas. Los atacantes utilizan técnicas cada vez más precisas para robar la información y acceder a datos personales, pero más allá de esto hay una práctica que realizan los usuarios la cual aumenta los riesgos de sufrir una vulneración en la seguridad de los equipos, se trata del 'jailbreak', si hablamos de sistemas iOS, y de ‘rootear’, si es Android.



Este proceso no es nuevo y desde hace 10 años es una opción para las personas que quieren alterar el sistema operativo de su equipo y acceder así a programas que están vetados por el fabricante.



“La práctica básicamente nació porque los teléfonos antes venían protegidos para el uso de cierto operador nada más y mucha gente sufría porque no podía utilizarlos libremente. Con el tiempo, esa restricción ya no estaba, pero la técnica evolucionó para añadir nuevos paquetes dentro del sistema operativo que no están autorizados y tener funcionalidades extras”, detalla Dmitry Bestuzhev, director de investigación y análisis de Kaspersky América Latina.



En otras palabras, todos los sistemas operativos cuentan con muros de protección interna que hacen que no se puedan vulnerar algunos aspectos del teléfono. Con el 'jailbreak' lo que se logra es derribar esa restricción para tener un libre acceso a modificar el dispositivo como queramos.



Lograr este objetivo no es complicado, las personas pueden acceder a aplicaciones y sistemas que pueden ser descargados en un computador para luego conectar vía USB el equipo y desarrollar el proceso de manera automática.



La experta en seguridad informática de Eset Latinoamérica, Martina López, señala que existen dos tipos de 'jailbreak'. El primero, conocido como 'tethered', implica que el dispositivo esté conectado cada vez que sea encendido con el equipo desde donde se realizó el proceso, y el segundo es 'untethered', que facilita el funcionamiento sin que se esté vinculado a un computador, esta última es más popular por ser menos engorrosa.



Vale aclarar que este proceso se puede revertir, pero no es fácil. La persona debe instalar nuevamente el 'firmware' original del fabricante, lo que de por sí genera que se formatee toda la memoria interna del dispositivo, por eso antes de realizarlo se debe contar con un respaldo de la información, porque si no, esta se perderá.



En la actualidad, esta práctica es manejada no solo para teléfonos inteligentes, sino también para televisores, tabletas, parlantes, entre otros.



Amenazas a la seguridad

Entre los peligros de modificar así los artefactos está el de instalar aplicaciones que podrían ser maliciosas, porque generalmente son programas que no están en las tiendas oficiales de Apple y de Google.



“Los usuarios corren riesgo de recibir engaños disfrazados de aplicaciones que busquen descargar. Estos pueden ser desde códigos maliciosos que roban información o dañen el dispositivo, o aquellas con excesivas publicidades o 'spam' ”, explica Martina.



A esto se suma la posibilidad de que el equipo alterado sea detectado por ciberdelincuentes, quienes a su vez aprovechan esa falta de barreras de protección para instalar programas espías o troyanos con los cuales puedan acceder a toda la información.



“Principalmente son amenazas que atacan la banca en línea, interceptan las aplicaciones instaladas localmente, todo con el fin de obtener las credenciales de acceso. También usan troyanos de acceso remoto, que les da entrada total a toda la información que está dentro del teléfono, incluso los datos de aplicaciones de mensajerías, e incluso les da acceso a la cámara y el micrófono del equipo”, puntualiza Bestuzhev.



TECNÓSFERA