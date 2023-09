Hay quienes dicen que las cosas merecen siempre una segunda oportunidad y varias empresas de tecnología puede que tengan esto más que claro. Con diferentes programas, varias marcas buscan darle vida a aquellos dispositivos electrónicos que han sido devueltos por fallas técnicas.



A esto se le llama reacondicionamiento y lo que busca es tomar aquellos productos, restaurarlos, reembalarlos y colocarlos una vez más en las vitrinas con un precio especial.

Debe tener en cuenta que un producto reacondicionado habrá tenido un propietario anterior, pero, a diferencia de uno de segunda mano vendido por un particular, estos los debe vender un fabricante o un minorista que se asegurará de que cumpla con un estándar de calidad determinado.

Teléfonos reacondicionados: ¿cómo funcionan?

Los teléfonos reacondicionados pueden ser una buena opción para los usuarios que están buscando adquirir un teléfono inteligente a un bajo costo.



Esto, en gran parte cuando han sido reacondicionados, los equipos pueden llegar a costar un 50 por ciento menos respecto al precio original.

Todos vienen debidamente sellados y son originales. Foto: iStock

Ahora bien, debe tener en cuenta que no todos los productos reacondicionados tienen la misma calidad o fueron reparados por los mismos motivos.



Las empresas a menudo se colocan en grados determinados por la calidad cuando se venden, para que sepa qué calidad esperar.

Según la revista Forbes, estas categorías se definen en A, B y C, y se caracterizan por determinar el estado del teléfono. Por ejemplo, si un celular se encuentra en 'Grado A', significa que este esté prácticamente nuevo. No debería tener marcas ni rayones, y probablemente se venda con su caja original y sus accesorios.

Si el producto ya entra en un 'Grado B', el teléfono puede llegar a tener un par de marcas o rayones. Solo temas cosméticos. En un 'Grado C', los teléfonos podrían verse considerablemente usados, pero plenamente funcionales.

Ventajas y desventajas de comprar un celular reacondicionado

Las ventajas de adquirir este tipo de celulares no solo radica en su precio, sino que también muchas veces estos recibirán una garantía casi igual a la que tienen un teléfono totalmente nuevo.

Además, es beneficioso para el medio ambiente, pues ayuda a la reutilización de materiales. No obstante, debe tener en cuanta de que como el teléfono no es nuevo, puede que no reciba todos los accesorios originales.

Así mismo, si usted suele asegurar su teléfono celular, puede que sea más complicado, así la garantía cubra ciertos daños.

Almacén vende iPhones a 500.000 pesos: estas son las condiciones y cómo comprarlo



Esta semana, una reconocida cadena de tiendas estará vendiendo iPhones desde 349.000 pesos colombianos.



Los modelos que están a la venta son el 7, 7 plus, 8, 8 plus, X, XS, XR, SE primera y segunda generación, 11, 11 pro, 11 pro Max, 12, 12 mini, 12 pro, 12 pro Max, 13, 13 mini, 13 pro, 13 pro Max, 14, 14 pro y 14 pro Max.



Básicamente, se pueden encontrar versiones prácticamente nuevas y que, según la página oficial de Olímpica, la tienda en cuestión, deberá comprar si o si el producto en la página web oficial.

Se pueden encontrar varios modelos. Foto: Twitter @theapplehub

Los precios también podrían considerarse una ganga, pues un iPhone 6s de 16 Gb tendría un valor de $349.000 y se estaría vendiendo sin IVA.



De hecho, el más caro parece ser el iPhone12 Pro de 256GB, el cual cuesta $3.599.900.



Estos vienen en su caja, sellados y con el cable del cargador. Algunos, dependiendo del modelo, podrían traer un par de audífonos como obsequio.



Pero ojo, debe tener en cuenta que, a pasar de ser originales, estos son "reacondicionados", lo que significa que han sido usados previamente, pero por algún motivo en su funcionamiento, tuvieron que ser devueltos.

