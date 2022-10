La Unión Europea presentó de manera formal la nueva legislación queen la que impone la conexión USB-C (USB Tipo C) como el nuevo estándar que todos los fabricantes de smartphones, tablets, portátiles y otros dispositivos tendrán que seguir, con el fin de tener el mismo puerto de carga y frenar la contaminación con estos accesorios.

Apple es el único fabricante que tiene actualmente un pierto de carga diferente ya que la mayoría de dispositivos Android cuentan con USB-C. Ante las decisiones, en los últimos meses la compañía había expuesto su inconformidad por la medida y por tener que remplazar su propio conector, llamado Lightning.



Pues a pesar de su inconformidad, Apple ha confirmado que tendrá que ajustarse a la normativa y adaptar sus dispositivos con un puerto USB-C, de acuerco con el vicepresidente de marketing global de Apple, Greg Joswiak, en una entrevista con The Wall Street Journal.



Sin embargo, aseguró que los desarrolladores de la compañía intentaron encontrar un equilibrio entre la conexión USB-C o USB-A ya que la conexión Lightning es utilizada por mil millones de personas.



A pesar de que confirmó la noticia, el ejecutivo no explicó cuál de los próximos iPhone tendrían la modificación, pero las filtraciones apuntan a será el iPhone 15 quien tenga el puerto USB tipo C.