Para muchas personas levantarse en las mañanas es uno de los actos más difíciles, puesto que varias personas no se pueden confiar al 100 % de la alarma de sus celulares, o simplemente tienen el sueño pesado y apagan su alarma con simple inercia.



Usualmente los usuarios de los dispositivos inteligentes buscan diferentes aplicaciones o métodos para despertarse. Varias aplicaciones buscan que realicen acertijos, formulas matemáticas o algún juego para poder apagar la alarma, o simplemente las personas ponen más de dos alarmas consecutivas para poder levantarse.

¿Cómo hacer para que suene la alarma en el celular Android apagado? Foto: iStock

Según un estudio científico, los dispositivos iPhone tienen una alarma en particular que asegura el no quedarse dormido de nuevo. Lo particular de esta alarma es que sus distintas cualidades sonoras garantizan levantar a la persona sin necesidad de tantas actividades o estrategias.



El grupo de analistas de música y sonidos 'Startle' tomaron una base de estudio de la Universidad RMIT de Australia para determinar junto a la ciencia qué alarma del iPhone es la mejor para despertar.



Este objeto de estudio, a pesar de parecer casi imposible, tomó la inercia del sueño como punto de objeto para ser neutralizado. Para ello debían determinar el eje de frecuencia más alto de todas las alarmas y así compararlos para saber cual es la más efectiva.



Los parámetros que deben cumplir para tener un buen despertar son dos específicamente: contar con una frecuencia de rango dominante de 500 Hz, así como entre 100 y 120 pulsaciones por minuto.

Las alarmas más efectivas del iPhone

1. Sencha: 500 Hz y 110 pulsaciones por minuto.

2. By the Seaside: 500 Hz y 108 pulsaciones por minuto.

3. Uplift: 500 Hz y 114 pulsaciones por minuto.

4. Constellation: 500 Hz y 127 pulsaciones por minuto.