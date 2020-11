Estos serían los iPhone que ya no tendrían la actuación iOS 15

Aunque aún falta casi un año para que se conozca la nueva actualización del sistema operativo de Apple, la cual será el iOS 15, ya se empezaron a filtrar detalles de cuáles serían los iPhone que no podrán tener esta versión.



El medio especializado The Verifier presentó la lista de los dispositivos de la reconocida marca de tecnología que no serán incluidos en la próxima actualización, la cual se espera sea lanzada en septiembre del 2021.



Estos son los iPhone en donde no funcionaría el iOS 15:



- iPhone 6S

- iPhone 6S Plus

- iPhone SE original.



Recordemos, que las versiones anteriores a estas como el iPhone 5S, iPhone 6 y iPhone 6Plus no pueden recibir actualizaciones del iOS 13 para arriba.

Con esto, la lista de teléfonos de Apple que contarán con el próximo sistema operativo de la marca serían:



- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.

- iPhone 11

- iPhone XS Max

- iPhone XS

- iPhone XR

- iPhone X

- iPhone 8 Plus

- iPhone 8

- iPhone 7 Plus

- iPhone 7

- iPhone 6S

- iPhone 6S Plus

- iPhone SE



Según algunos medios especializados, el iOS 15 permite tendrá entre sus novedades un cambio completo en la aplicación Música y la posible llegada de una app enfocada únicamente en realidad aumentada.

