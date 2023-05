Apple es una de las marcas mejor posicionadas en todo el mundo y los usuarios siempre están pendientes de los nuevos modelos que la compañía saca al mercado. Uno de los lanzamientos más importantes es el de los celulares y los iPhone que llegan cada año.



Sin embargo, con la llegada de nevos dispositivos, los anteriores también empiezan a quedar cada vez más en el olvido y eso es lo que precisamente pasará con algunos dispositivos.

iPhone Foto: iPhone

A pesar de que este tipo de anuncios se dan paulatinamente, no es descabellado empezar a hacer cuentas para saber cuáles son los próximos celulares que quedarán sin actualizaciones.



De acuerdo con la página oficial de Apple, las versiones más recientes tienen compatitibilidad con dispositivos 'antiguos' como el iPhone 8 y 8 Plus, que fueron lanzados al mercado en 2016, esto quiere decir que han recibido hasta ahora unos seis cambios de versiones.



Sin embargo, portales como iPadizate, indican que se espera que la versión iOS 17 ya no sea compatible con estos celulares.



Entonces, es posible que celulares como el iPhone X, XR, XS y XS Max no tengan el soporte del iOS 18 en 2024.



Además, de acuerdo con Infobae, los iPhone 11 podrían dejar de actualizarse en 2025 con el iOS 19 y los iPhone 12 tendrían su último soporte con iOS 20 en el año 2026.

