No hay mayor sentimiento de incertidumbre y ansiedad que perder o ser victima de robo de su teléfono celular, pues se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de la vida humana en la mayoría de sus campos: social, laboral, económico y cultural.



(Siga leyendo: iPad también tiene editor de vídeo, así se utiliza).

IPhone es consciente de la necesidad de los dispositivos móviles en el diario vivir de la sociedad y por eso, estos últimos 8 años, ha venido implementando herramientas en sus plataformas para poder localizar aquellos aparatos extraviados o que han sufrido algún tipo de hurto.



Aquí le compartimos algunos tips que puede utilizar en caso de que tenga que buscar su laptop, iPad o celular en situaciones de emergencia.



(Lea: La historia de Casio va de un obrero japonés a más allá de la canción de Shakira).

Facebook Twitter Linkedin

Todos los dispositivos Apple son rastreables a través de iCLoud. Foto: iStock

Encuentre sus dispositivos



Lo primero que debe hacer es guardar la calma y pensar en solucionar la situación. Busque entrar a un ordenador o teléfono prestado para ingresar en la página principal de iCloud, donde deberá iniciar sesión para que la plataforma le muestre cuales son sus dispositivos activos.

Facebook Twitter Linkedin

Así aparecen sus dispositivos conectados en la nube desde un iPhone Foto: Apple

Si selecciona el iPhone, verá la última conexión registrada de ese teléfono o la ubicación exacta del aparato, sí y solo sí, este se encuentra prendido y bajo una conexión a internet.



“Solo entonces pueden encontrar un iPhone perdido apagado o iniciar el modo perdido de forma remota. Hay dos formas de encontrar un iPhone perdido apagado: la aplicación Find My o Google Maps”, indica el portal ‘Iproesional’.



(Lea: Cambio extremo para darle una nueva vida al viejo PC).



A partir de aquí tiene tres opciones: reproducir un sonido, poner el iPhone en modo perdido o borrar el iPhone remotamente. Puede usar la primera variante para encontrar el teléfono si cree que se encuentra cerca. Este empezará a emitir una seguidilla de ring tones los cuales lo guiarán hasta su ubicación.



Si la posición de su iPhone está lejos, podrá activar el “modo perdido” , el cual le da la opción de activar un código de seguridad que usted usará en caso de que llegue a encontrar el celular. El móvil no podrá usarse y quedará completamente bloqueado hasta que el dueño registre el número creado.



Por último, podrá acudir al botón “borrar iPhone”. Esta opción solo debe usarse cuando tenga la plena seguridad de que su dispositivo no va a volver, pues se eliminará absolutamente toda la información y solo podrá recuperarse si usted guardó una copia de seguridad.



(Le puede interesar: Así puede volar alto en el mundo de los drones).

Facebook Twitter Linkedin

Dispositivos móviles perdidos Foto: Apple

Más noticias