Apple lanzará su nueva generación de celulares, iPhone 15, en setiembre de este año. La empresa de Cupertino ha implementado grandes mejoras para estos teléfonos móviles, pero también sorprendería con los colores que estarían disponibles. ¿Cuáles son?

Impresiones de lo que será el nuevo Iphone 15 Foto: Twitter: @pmcafrica / captura de pantalla

La generación anterior, el iPhone 14, vio algunos colores nuevos con respecto a la de 2021. La compañía dividió estos modelos entre las versiones Pro y no Pro de los smartphones. En el lanzamiento del dispositivo, estos fueron los colores anunciados:



- iPhone 14 y iPhone 14 Plus: morado, azul, medianoche (negro), product red (rojo) y blanco estelar.

- iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max: oro (dorado), plata (plateado), morado oscuro y negro espacial.



Sin embargo, para las versiones estándar y Plus llegó un nuevo color en marzo de este año: el amarillo. Esta no era la primera vez que la compañía agregaba un nuevo color para el iPhone, pues en 2021 añadió el “verde alpino” para el iPhone 13 y iPhone 13 Pro.



Con la llegada del iPhone 15, los colores serán diferentes. Si bien no hay nada confirmado por parte de Apple, se espera que la versiones Pro tengan un modelo azul.



“Disponible en un nuevo material de titanio, el tono azul tendrá un acabado cepillado que es diferente al acero inoxidable que Apple ha tenido en el pasado. El color es similar al azul que usó Apple para los modelos de iPhone 12 Pro, pero parece más oscuro y con más gris para complementar mejor el acabado de titanio”, asegura MacRumors.



Asimismo, también se ha rumoreado que habría un color “rojo profundo” para las versiones Pro, las cuales tendrían una carcasa de titanio, pero tampoco ha sido confirmado. El insider Unknownz21 asegura que no ha visto este color en el desarrollo del nuevo smartphone de Apple, por lo que quizá no salga para el público, o sea el color que se lanzará meses después. De esta manera, los colores conocidos del iPhone 15 quedarían así:



- iPhone 15 y iPhone 15 Plus: rosa brillante, azul brillante y verde.

- iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max (Ultra): azul titanio, plata, negro espacial y gris titanio.

