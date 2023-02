A partir de este 10 de febrero, los colombianos podrán adquirir el iPhone 14 en 40 tiendas de Mac Center Colombia.



Juliana Rengifo, CEO de Mac Center y Grupo Davissa, afirma que para el 2023 se proyecta un crecimiento del 18 por ciento por ventas de más de 530 mil millones de pesos, resultados que para la marca son importantes teniendo en cuenta que el iPhone 14 llegó a Colombia cinco meses después debido a la sentencia de la tecnología 5G.

Por otro lado, en la preventa del iPhone 14, que inició hace una semana, se evidenció un importante crecimiento en comparación con el lanzamiento del iPhone 13. Esta fue del 40 por ciento.



Dentro de la gama de lanzamientos, el iPhone 14 Pro y Pro max son los dispositivos favoritos de los colombianos. Hasta el momento, estos dispositivos tienen una participación del 83 por ciento.



“Es la primera vez que no se realiza un lanzamiento en octubre en Colombia por la

situación ya conocida de la sentencia de la tecnologia 5G, que fue levantada en diciembre, aun así, Mac Center reportó un crecimiento en el 2022 mayor al 30 por ciento enfocando su estrategia en el posicionamiento de todo el ecosistema Apple”, agregó Rengifo.



Precios del iPhone 14

iPhone 14 de 128 GB: 4.949.000 pesos

iPhone 14 de 256 GB: 5.569.000 pesos

iPhone 14 Plus de 128 GB: 5.669.000 pesos

iPhone 14 Plus de 256 GB: 6.299.000 pesos

iPhone 14 Plus de 512 GB: 7.499.000 pesos

iPhone 14 Pro de 1TB: 9.299.000 pesos

iPhone 14 Pro Max de 128: 6.899.000 pesos

iPhone 14 Pro Max de 256: 7.549.000 pesos

iPhone 14 Pro Max de 512: 8.749.000 pesos

iPhone 14 Pro Max de 1TB: 9.999.000 pesos

Opciones de financiación para el iPhone 14

● Plan 0% Intereses : alianza con Davivienda con la cual pueden adquirir dispositivos

apple hasta 36 cuotas sin intereses.



● iPhone for Life: es un programa de financiación con el cual el usuario podrá estrenar

iPhone cada dos años y llevando el equipo pagará 25% menos en la cuota mensual (Aplica para tiendas fisicas).



● Plan Retoma: entrega tu smartphone o iPad actual como parte de pago de tu nuevo

iPhone o iPad.

