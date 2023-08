Los propietarios de los modelos iPhone 14 y iPhone 14 Pro están reportando un rápido desgaste de la batería en menos de un año de uso. Sam Kohl, del medio de noticias “AppleTrack”, tuiteó que su iPhone 14 Pro había perdido ya el 10 % de su capacidad total, un deterioro significativamente más rápido que el experimentado en iPhone anteriores. Muchos otros usuarios han reportado experiencias similares.

Así se ve el iphone 14 amarillo Foto: Apple

Kohl enfatizó su inquietud a través de un video publicado recientemente, en el que expresó su reticencia a recomendar el teléfono, particularmente considerando su elevado precio de 999 dólares, según explican en “The Verge”.



No hay una explicación clara de por qué los usuarios de iPhone 14 experimentan una rápida degradación de la batería. Podría deberse a un patrón de uso individual, ya que algunos usuarios usan su dispositivo con más rigor y lo cargan con más frecuencia.



Otra razón podría ser las condiciones climáticas, ya que muchos países han tenido veranos récord este año. Sin embargo, no todos los usuarios de iPhone 14 experimentan este problema. Algunos usuarios han dicho que las baterías de su iPhone 14 están aguantando mejor que sus modelos anteriores.



Vale aclarar que de acuerdo con las declaraciones oficiales de Apple las baterías de los iPhones deben conservar hasta el 80% de su capacidad original tras completar 500 ciclos de carga.



Joanna Stern, excolaboradora de “The Verge” y columnista de tecnología senior del “Wall Street Journal”, informó en su boletín reciente que su iPhone 14 Pro registra una capacidad de batería del 88 %.



A medida que se avecina el lanzamiento de la serie iPhone 15, crecen los rumores de un incremento en el tamaño de la batería en estos dispositivos, estimado entre un 10 y 18 % en comparación con los modelos actuales. Pero no tendremos la confirmación del dato sino hasta la fecha de presentación del celular, prevesiblemente en septiembre.

