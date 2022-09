Apple presentó el iPhone 14, su celular estrella con el que implementó nuevas características frente a su antecesor. Los usuarios de la compañía de la manzana tendrán la posibilidad de escoger entre cuatro opciones: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max.



Aunque el lanzamiento se hizo de manera global, su llegada a Colombia es incierta por una batalla judicial que sostiene el gigante tecnológico por una patente.

De hecho, si usted ingresa a la página oficial de la compañía en nuestro país, se encontrará con un breve anuncio en la parte superior: “Apple temporalmente no puede ofrecer dispositivos con tecnología 5G en Colombia debido a una orden de un tribunal colombiano, decisión que Apple está apelando”.

Anuncio en la página de Apple Colombia.

¿Por qué tiene prohibida la venta de celulares 5G?

El caso se remonta a meses atrás cuando el juzgado 43 del circuito de Bogotá prohibió la venta de modelos iPhone y iPad que cuentan con 5G (pese a que en el país todavía no hay soporte para tal red), pues consideró que Apple infringió con la patente NC2019/0003681, la cual es vital para desarrollar dicha tecnología.



La patente la tiene Ericsson, otro de los grandes del mercado, desde 2019 y hasta 2037. Además, adelanta procesos judiciales contra Apple en Estados Unidos, Brasil, Alemania, Bélgica, y Países Bajos por el mismo tema.

Un juez en Colombia le ordenó a la empresa no comercializar los equipos mientras se llega a un fallo. También, le pidió a la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) que no se permita el ingreso al país de estos dispositivos.



Desde que fue notificado en julio de este año, no tiene el aval para importar al territorio los iPhone SE 2022, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPad Pro (11 pulgadas), iPad Pro (12.9 pulgadas), iPad mini, iPad Air y los modelos nuevos.

Apple consideró la medida como “desproporcionada e irrazonable” y la apeló. Pero hasta la fecha el juzgado no la ha tumbado, por lo que a la lista de equipos que no se pueden adquirir se sumarían los iPhone 14 recién anunciados.

Precio y características del iPhone 14

Pese a que no estaría disponible en Colombia por el momento, la página de la compañía sí reseña todas las características que vienen con el equipo. Por ejemplo, se conoció que el iPhone 14 continúa manejando el chip Bionic A15 e implementa nuevas funciones como la detección de choques y las llamadas de emergencia vía satélite.

Especificaciones del iPhone 14

Otro de los puntos principales es que no cuenta con la bandeja para introducir una Sim. Para conectarse a su operador de telefonía no será necesario tener la tarjeta pequeña en físico; el celular incluye un chip que permite la conexión de manera virtual.



Cuando se esté configurando por primera vez el equipo, usted deberá identificar si su operador es compatible con esta tecnología. Movistar y Claro ya tienen habilitadas las conexiones en Colombia.

El iPhone 14 tendrá un precio en Estados Unidos de 799 dólares (más o menos 3'516.000 pesos colombianos) y el iPhone 14 Plus costará 899 dólares (3'956.000 pesos colombianos).



Por su parte, las versiones avanzadas costarán: iPhone 14 Pro, 999 dólares (4’396.000 pesos) y iPhone 14 Pro Max, 1099 dólares (4’836.000 pesos).

Los smartphones estarán en preventa desde el 9 de septiembre y saldrán al mercado el 16 de septiembre en Estados Unidos. Pero Colombia se quedaría, por ahora, en el tintero hasta que no se solucione la disputa entre Apple y Ericsson.

