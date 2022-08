El gigante tecnológico estadounidense Apple pretende adelantar varios meses la entrada en fabricación de su nuevo iPhone en India en comparación otros modelos anteriores, según informa 'The Wall Street Journal', en lo que supone una señal de que la multinacional de Cupertino quiere impulsar la producción fuera de China, donde los cierres por la COVID-19 y las tensiones geopolíticas han aumentado los riesgos.

De este modo, Apple estaría ultimando los preparativos con varios proveedores en India para acelerar el proceso de producción del nuevo dispositivo y acortar así el plazo de demora típico entre el momento en que los nuevos aparatos se fabrican en China y cuándo se producen en India, según indicaron al periódico personas familiarizadas con el asunto.



En este sentido, el iPhone 14 podría fabricarse en India a partir del próximo mes de noviembre, dijo una de las fuentes consultadas, apenas dos meses después del tradicional lanzamiento de septiembre para los nuevos teléfonos inteligentes de Apple, que en abril informó del inicio de la producción en India de la última generación de iPhones, la serie 13, siete meses después de su lanzamiento.



Actualmente, más del 90% de los productos de Apple son fabricados en China a través de contratistas, lo que implica una dependencia del giigante asiático que presenta un riesgo ante las tensiones entre Washington y Pekín, según analistas consultados por el rotativo, que se suman a las dificultades planteadas por los bloqueos en varias ciudades chinas para contener la Covid-19, provocando cuellos de botella en la cadena de suministro.



De esta manera, hace meses que Apple habría comunicado a algunos de sus proveedores que quería impulsar la producción fuera de China, mientras que en los últimos años el Gobierno de la India ha buscado atraer a multinacional para que trasladen su producción desde China tras el estallido de las tensiones comerciales con la implantación de un régimen regulatorio más abierto y predecible y una estructura de impuestos corporativos más simple.



En este sentido, ensambladores taiwaneses de productos de la multinacional como Foxconn Technology Group y Wistron han establecido en los últimos años fábricas en India para la producción de iPhones principalmente destinados al mercado interno del país, aunque fuentes conocedoras indicaron que ambos proveedores se están preparando para producir el iPhone 14 tanto para el consumo interno de India como para la exportación.



No obstante, los expertos consultados señalan que para Apple puede resultar un desafío encontrar en India la cantidad de mano de obra cualificada y no cualificada disponible en China, además de unas infraestructuras menos avanzadas que las chinas.



De tal manera, según fuentes consultadas por Bloomberg, Apple y Foxconn habrían determinado que el comienzo simultáneo de la producción en India y China no es realista este año, aunque subrayaron que sigue siendo un objetivo a largo plazo.

Más noticias

Así es BeReal la nueva red social que gana interés en los jóvenes

¡Pilas! Los celulares que están siendo atacados por un virus troyano en WhatsApp