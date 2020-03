Rumores apuntan a que el iPhone 12 puede retrasarse meses

La nueva generación del teléfono de Apple podría no llegar en septiembre sino retrasarse por meses, según versiones internacionales. El nuevo iPhone 12 se vería afectado por la crisis de coronavirus y estaría pensando en retrasar su evento de lanzamiento. Además, la línea de producción de los teléfonos en China también estaría en la ecuación.



Aunque Apple no ha confirmado nada, no extrañaría que los rumores fueran una realidad después de que la contingencia sanitaria ha aplazado numerosos eventos del mundo tecnológico y virtualizó hasta la conferencia de desarrolladores de Apple.

El portal Nikkei Asian Review, conocido por su especialidad en Tecnología, reveló que fuentes cercanas a la compañía señalaron reuniones internas en Apple. La preocupación según la fuentes citadas por el portal giran en torno a la posibilidad de una baja de ventas sin precedentes en el mercado, debido al impacto económico de la pandemia.



(Le puede interesar: El teletrabajo puede abrir puertas a ciberataques)



Los rumores sobre el iPhone 12 señalan que podría ser el primer teléfono 5G de la marca de la manzana, por lo que también estarían esperando generar un gran impacto con el anuncio.



De confirmarse, el iPhone 5G llegaría dos años después de que Samsung (fabricante en la primera posición) y Huawei (fabricante en la segunda posición) lanzaran sus primeros modelos con capacidades 5G.



Durante la contingencia, miles de empleados de Apple están trabajando desde sus casas de forma indefinida. Solo las tareas críticas siguen asistiendo presencialmente.



Según Nikkei Asian Review, la decisión del aplazamiento podría tomarse en mayo. Sin embargo, productores y proveedores estarían guardando la esperanza de que la normalidad regrese en cuestión de pocos meses y se logre cumplir el calendario de lanzamiento.