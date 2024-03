Así cambiará la forma como usa su móvil, gracias a la inteligencia artificial

De por sí, hoy en día nuestro móvil es el centro de la gran mayoría de tareas y acciones que a diario hacemos. No hay arranque del día, jornada laboral, educativa, de entretenimiento, interacción social en que el celular no participe activamente.



Y eso se ha de potenciar por cientos de veces con la llegada de la inteligencia artificial (IA) a esos aparatos. Y no porque tengamos una app de ChatGPT o Gemini instalada a la cual le hagamos consultas; o por algunas funciones sueltas con IA.



Estamos hablando de una inmersión y omnipresencia de dicha tecnología a nivel de chip, procesamiento y software en el teléfono, lo cual cambia y potencia por completo la manera como interactuamos y usamos el móvil a diario. Esta es una de las mayores revelaciones que se presentaron durante el Mobile World Congress de Barcelona, en días pasados.



George Zhao, CEO de Honor, compañía de móviles que viene creciendo aceleradamente con su oferta de móviles bien diseñados, potentes, de alta calidad y eficiencia técnica, le explicó a EL TIEMPO el concepto de “IA centrada en el ser humano, que ofrece una nueva experiencia e interacción entre múltiples dispositivos para facilitar y anticiparse a lo que la persona necesita, busca, requiere”.



Con ese concepto, la marca presentó la primera interfaz de usuario basada en intención, la cual, a diferencia de las interfaces o software de teléfono, que requieren una operación y ‘acostumbrarnos’, aprender, cómo se usan, “ahora se ajustará y aprenderá de cada persona para adelantarse y anticiparse a las acciones que a diario tomamos con nuestros dispositivos”, explicó Zhao.



Una ‘conciencia’ digital

Este nuevo concepto de computación móvil con interfaz basada en intención se logra gracias a varios aspectos: la capacidad de la inteligencia artificial de ‘reconocer y entender’ el uso del teléfono y los hábitos del usuario. Es decir, será capaz de identificar, por ejemplo, el contenido de imágenes, videos, textos (palabras), lugares, etc., para crear de usted un perfil de intereses y acciones único e individual.

De otro lado, la IA identificará su entorno: ubicación, otros dispositivos que usa, contactos de mayor interacción, contenidos e intereses locales, entre otros. “Esa combinación de dispositivos empoderados con IA, una interfaz centrada en el humano basada en intención, sumado al poder computacional, cambiará la experiencia por completo de las personas”, señaló el CEO de Honor.



Finalmente está lo técnico. En el ecosistema presentado por Honor participan marcas como Microsoft, Intel, Google, Nvidia y Qualcomm, esta última protagonista principal de la fabricación de chips y ‘cerebros’ que potenciarán y llevarán la IA prácticamente a todos los dispositivos móviles y gadgets como cascos de realidad mixta, gafas, sensores, etc.



Varias compañías han avanzado hacia ese camino: Samsung con sus recientes Galaxy S24, por ejemplo, integrando funciones de IA; Apple, que lleva años madurando a Siri, la integración de su ecosistema multidispositivo y chip orientados a IA, presentes en varios gadgets, incluidas las recientes Vision Pro, son algunos ejemplos de lo que se viene en una evolución de la experiencia móvil.



Interacción multidispositivo

La comunicación entre teléfono, computador, tableta, reloj, sistema del carro, parlante inteligente, dispositivos de hogar inteligente, etc., se hace superior y sorprendente con la IA. Podrá disponer de múltiples pantallas, arrastrar e intercambiar tareas, documentos, usar la cámara del celular para poner imagen en una presentación en el computador, en fin, todo ‘pensando’ y facilitando las actividades según su perfil y hábitos de uso.

Interacción mejorada

Honor lo llama Magic Portal, que hace referencia a nuevas funciones que la IA va generando según sus hábitos. Si toca una imagen, un texto, un enlace, una dirección, un documento, una cifra, o simplemente si se queda mirando fijamente una aplicación o contenido, el celular ‘sabrá’ y le ofrecerá una amplia variedad de funciones: un cálculo, buscar en un mapa, compartir en sus redes, crear un correo, armar una reunión, cualquier cosa, adelantándose a sus intenciones.



Pida y observe

Con IA usted podrá no solo preguntarle cosas, sino pedirlas: “hazme una receta con esto que ves en la foto”, con una imagen de los ingredientes en su nevera; u “organiza una videollamada con estas personas y compárteles este documento para discutirlo”; qué tal un “haz un video de mi hija bailando”, mientras la IA encuentra el contenido en su móvil y recrea un video profesional, todo con solo pedirlo.



