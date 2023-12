Intel lanza nuevos chips para dominar el mercado de la inteligencia artificial

Intel Corp., el mayor fabricante de procesadores de computadoras personales, anunció nuevos chips para PC y centros de datos que la compañía espera le otorguen una mayor participación en el floreciente mercado de hardware para inteligencia artificial.



La línea incluye chips Xeon actualizados para servidores - la segunda revisión de ese procesador en menos de un año - que utilizan menos electricidad mientras aumentan el rendimiento y la memoria, dijo la compañía en un comunicado el jueves.

Los chips Ultra Core de Intel para laptops y computadoras de escritorio, mientras tanto, permitirán que las PC procesen funciones de IA directamente.



El nuevo producto de Intel con más por demostrar podría ser el Gaudi 3, la última entrega de una línea que compite con el H100 líder en la industria de Nvidia Corp. Estos chips - conocidos como aceleradores de IA - ayudan a las empresas a desarrollar chatbots y otros servicios que se están proliferando rápidamente. El Gaudi 3 está programado para ser lanzado en 2024, e Intel dijo que superará al H100.



Las acciones de Intel subieron hasta un 5.6% en las operaciones de Nueva York tras el anuncio, superando un avance del 3.1% del Índice de Semiconductores de la Bolsa de Filadelfia. El CEO Pat Gelsinger confía en las características de IA para ayudar a revitalizar el crecimiento en Intel, que ha sufrido errores pasados y una caída general en las PC. Pero enfrenta una competencia más dura que nunca.



Su rival de larga data, Advanced Micro Devices Inc., ha arrebatado cuota de mercado en PC y servidores, y algunos de los mayores clientes de Intel ahora están diseñando sus propios chips internamente. Al mismo tiempo, Nvidia se ha convertido en una fuerza dominante en chips para centros de datos con sus aceleradores de IA. Los productos han impulsado las ventas y han elevado la valoración de Nvidia por encima de 1.1 billones de dólares. Ahora está en camino de superar a Intel en ingresos totales este año por primera vez, según las proyecciones de los analistas.



Durante décadas, Intel fue el mayor fabricante de chips del mundo. AMD también está poniéndose al día con Nvidia en aceleradores de IA. Su versión de ese producto, el MI300, se estrenará el próximo año. AMD presentó el chip en un evento la semana pasada y anunció que el mercado de aceleradores de IA podría ascender a más de 400 mil millones de dólares en los próximos cuatro años.



Intel busca obtener una ventaja al trasladar más procesamiento de IA hacia los dispositivos, en lugar de los centros de datos. Los nuevos chips Ultra Core, que hacen justamente eso, estarán disponibles en aproximadamente 230 modelos de PC de fabricantes como Dell Technologies Inc. y Samsung Electronics Co., dijo Intel.



Otro cambio podría ayudar a Intel. Por ahora, la industria de la IA se ha concentrado en desarrollar chatbots y servicios a través de un proceso llamado entrenamiento, que implica bombardear el software con datos.

En el futuro, las empresas pueden estar más enfocadas en ejecutar realmente su software completado, algo que puede ser manejado con procesadores Xeon en centros de datos y con chips de PC, dijo Intel. "Pocas personas crean modelos. Muchas personas los usan", dijo Gelsinger a la audiencia en un evento en Nueva York.



La IA será manejada por PC y otros dispositivos debido a los altos costos de los centros de datos, dijo. Enviar datos por internet también limita la capacidad de respuesta de los sistemas, dijo. Pero ejecutar software de IA en una laptop puede agotar rápidamente la batería. Para mitigar ese riesgo, las nuevas partes Core funcionarán de manera más eficiente y -en su configuración de más alto rendimiento- proporcionarán más de 10 horas de vida incluso durante las tareas más exigentes, dijo Intel.



La gama Xeon de Intel recibirá nuevos componentes que los hacen un 42% mejores en la ejecución de cargas de trabajo relacionadas con la IA que la generación anterior, dijo la compañía. Ese predecesor fue lanzado en enero de 2023.



En general, el componente será un 36% mejor cuando se mida por rendimiento por vatio de electricidad, dijo Intel. Y aún más nuevas versiones de la línea Xeon estarán listas en la primera mitad del próximo año, dijo la compañía, parte de la iniciativa de Intel para acelerar los lanzamientos de productos.



Gelsinger tiene como objetivo dar un giro a la compañía y restaurar su prominencia en la industria de semiconductores, la cual, según él, crecerá hasta alcanzar un billón de dólares en ventas para finales de la década. Aseguró a la audiencia el jueves que su plan de regreso está funcionando. "Vamos a hacer una década de trabajo en semiconductores en cuatro años", dijo. "Eso es bastante loco. Estamos en el camino, bebé."