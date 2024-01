¿Usa modo Nocturno en su celular? Este es el impacto que tendría en su sueño

Un reciente estudio plantea que no es tanto la luz azul como la luz de longitud de onda corta, percibida como azul, la que afecta al sueño.



La función conocida como ‘modo nocturno’ se encuentra presente en la mayoría de los teléfonos inteligentes actuales y ajusta automáticamente los colores de la pantalla hacia tonos más cálidos.

No solo proporciona una experiencia visual más agradable, sino que también promete no perturbar el sueño al eliminar la luz azul emitida por dispositivos electrónicos como los teléfonos móviles.



Pero, ¿realmente la luz azul tiene un impacto en nuestro sueño? Investigadores de la Universidad de Basilea en Suiza y de la Universidad Técnica de Munich en Alemania sugieren que no es así.



En un estudio reciente publicado en la revista científica 'Nature Human Behavior', argumentan que el color de la luz podría no influir de manera significativa en el ritmo circadiano humano ni en la calidad del sueño, contradiciendo investigaciones previas.

Si la falta de sueño está interfiriendo con sus actividades diarias, acuda al médico. Foto: iStock

El proceso visual es sumamente complejo y involucra a los fotorreceptores de la retina, tanto bastones como conos, que transforman la luz en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes. Mientras que los conos permiten una visión clara y a color en condiciones de buena iluminación, los bastones son responsables de percibir tonalidades de gris en situaciones de poca luz.



Además, las células ganglionares especializadas en la retina, que reaccionan intensamente ante la luz de longitud de onda corta (alrededor de 490 nanómetros, que se percibe como azul), desempeñan un papel crucial en la regulación del ciclo sueño-vigilia.



Sin embargo, las células ganglionares fotosensibles también reciben información de los conos. Esto plantea la interrogante de si los conos y, por consiguiente, el color de la luz, también influyen en el reloj biológico.

"Los cambios más notables en la intensidad y el color de la luz ocurren al amanecer y al atardecer, marcando el inicio y el final del día". Foto: iStock

Como argumenta Christine Blume, la primera autora del estudio y miembro del Centro de Cronobiología de la Universidad de Basilea: "Los cambios más notables en la intensidad y el color de la luz ocurren al amanecer y al atardecer, marcando el inicio y el final del día".



Para poner a prueba esta hipótesis, un grupo de investigadores sometió a 16 voluntarios a estímulos de luz azul, amarilla y blanca, garantizando una estimulación equivalente de las células ganglionares fotosensibles en todas las condiciones. Cualquier discrepancia en el efecto de la luz se atribuyó a la activación de los conos y al matiz de la luz.



Según Manuel Spitschan, profesor de cronobiología y salud en la Universidad Técnica de Múnich, "este enfoque de estimulación luminosa nos permite, de manera puramente experimental, separar las propiedades de la luz que pueden influir en su efecto en los seres humanos".

Los investigadores evaluaron diversas variables, como los cambios en el ritmo circadiano de los participantes, el inicio del sueño, la profundidad del sueño, la sensación de fatiga y la capacidad de respuesta en diferentes condiciones de iluminación.



Los resultados indicaron que variar el color de la luz no tenía un impacto significativo en el ritmo circadiano ni en el sueño de los participantes. En cambio, se confirmó que las células ganglionares fotosensibles a la luz desempeñaban un papel crucial.



Este hallazgo contrasta con investigaciones en ratones que han demostrado un efecto negativo de la luz azul en el sueño, respaldando así la importancia de las células ganglionares fotosensibles en los ritmos circadianos humanos.

El matiz de la luz afecta el sueño en diversas condiciones. Foto: iStock

Según Spitschan, "nuestros hallazgos sugieren que al planificar y diseñar la iluminación, es probablemente más importante considerar el impacto de la luz en las células ganglionares fotosensibles a la luz. Los conos y, en consecuencia, el matiz de la luz, desempeñan un papel secundario".



En cuanto al modo nocturno de los teléfonos móviles, los investigadores afirmaron que aún sigue siendo efectivo, pero no debido al cambio en el color de la luz.



Además de otorgar un tono más cálido a la pantalla del dispositivo, el modo nocturno también reduce la cantidad de luz de longitud de onda corta, que es precisamente la que afecta a las células ganglionares y ejerce influencia sobre el sueño.

No obstante, los investigadores señalan que es posible reducir las proporciones de longitudes de onda cortas sin modificar los colores de la pantalla, aunque esta tecnología aún no se ha incorporado en los teléfonos móviles comerciales.



El equipo subraya que los resultados del estudio son preliminares y que se requiere una investigación adicional para determinar si el matiz de la luz afecta el sueño en diversas condiciones, como exposiciones prolongadas y momentos del día distintos.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por O Globo, y contó con la revisión de la periodista y un editor.