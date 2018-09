Así ha evolucionado el iPhone en 10 años

El AppleDay se acerca y con él los esperados anuncios de la marca de la manzana para una nueva generación de sus productos. Este 2018 está marcado por una búsqueda de diversificación dentro del mercado del consumo tecnológico y una fuerte competencia con su rival chino Huawei y el surcoreano Samsung.

Este 12 de septiembre, tras meses de especulaciones y rumores, se espera que Apple presente su buque insignia: un nuevo iPhone.



Aunque el primer iPhone no tenía cámara y la innovadora AppStore llegó en 2008 con el iPhone 3G, el dispositivo de Apple marcó un hito desde el comienzo y hoy día cuenta con millones de seguidores dispuestos a invertir año tras año en sus productos.

Desde la primera pantalla de 3,5 pulgadas del iPhone original hasta el OLED Multi-Touch de 5,8 pulgadas propio del iPhone X, esta es una comparación de algunos modelos que ha lanzado la firma de Cupertino, previa a la presentación de su nuevo dispositivo móvil.

Para ver los cambios entre modelos, deslice la barra en la imagen hacia abajo o hacia los lados.

iPhone y iPhone 5

El iPhone fue presentado el 27 de junio de 2007. Su primera generación contaba con una pantalla de 3,5 pulgadas a color. Fue uno de los pioneros en presentar una pantalla totalmente táctil con una resolución de 320 x 480 pixeles y tuvo una capacidad de memoria interna de hasta 16 gigabytes (GB). Su conectividad a internet era tipo EDGE y wifi y contaba con una cámara de 2 megapixeles y un sistema operativo iOS 1.0.



La evolución a iPhone 5 –presentado en septiembre de 2015– contó con mejoras como la presentación del sistema operativo iOS 6, y una pantalla LCD más grande (4 pulgadas) en comparación con sus predecesores iPhones 3G, 4 y 4S. En este caso, la resolución fue de 1136 x 640 pixeles y uno de los cambios más polémicos fue el del conector de batería. Pasó a ser de 30 a ocho pines. También contó con una cámara delantera de 1,2 megapixeles y una trasera de 8 megapixeles. Su conectividad llegó a ser LTE para consumo de datos y su memoria interna era de hasta 64 GB.

iPhone 3GS y iPhone 5S

La ‘S’ para ambos aparatos dio, en el lenguaje popular, el significado de ‘speed’ (velocidad). En el caso del iPhone 3GS –junio de 2009– fue porque era el doble de rápido que su antecesor, el iPhone 3G. Bajo el sistema operativo iOS 3,1, este teléfono contaba con cámara de 3 megapixeles y una memoria interna de hasta 32 GB. Entre las novedades con el sistema operativo llegaron la brújula y la grabación de voz.



En septiembre de 2013, la versión ‘S’ para el iPhone 5 incluyó la llegada del sistema operativo iOS 6 e incluyó un procesador chip A7. Así mismo, su mejora en batería permitió una duración de hasta 10 horas en navegación wifi y 8 horas en navegación LTE. Otra de las características era su cámara de 8 megapixeles con flash y su disponibilidad en tres colores: gris espacial, oro y plata. Este teléfono contó también con el sensor de huellas dactilares Touch ID.

iPhone 4 y iPhone 6

Con una renovación estética en el diseño, el iPhone 4 –junio 2010– mejoró su cámara a 5 megapixeles con un flash led y brindó la posibilidad de grabación en alta definición en un pantalla de 4 pulgadas. También incorporó el sistema de multitarea con la llegada del iOS 4 y también nuevos fondos de pantalla. Fue el primer modelo de iPhone que salió a la venta en color blanco y su memoria interna alcanzaba hasta los 32 GB.



Por otra parte, el modelo del iPhone 6 llegó con una pantalla más grande –de 4,7 pulgadas– en el 2014 y con una resolución de 1.334 x 750 megapixeles. En su diseño, los bordes fueron mucho más redondeados y en comparación con el iPhone 4, este modelo fue mucho más delgado. Para esta versión, Apple decidió ubicar el botón encendido al lado izquierdo del teléfono, caso contrario a los siete modelos que lo antecedieron y que lo tuvieron en la parte superior.

iPhone 5C y iPhone 6S Plus

El 5C (esta letra referente al color de los nuevos modelos), se catalogó por la misma marca como un iPhone de bajo costo, lo cual fue objeto de polémica, pues su precio no fue tan barato como se pensaba. Sin embargo, traía varias características, como su cubierta en policarbonato y cinco colores disponibles –rosado, azul, amarillo, verde y blanco–. Su cámara es de 8 megapixeles y la resolución de su pantalla es de 1136 x 640.



El iPhone 6S Plus (que salió al mercado acompañado también con el 6S y 5SE), fue en su momento el teléfono con la pantalla más grande de todos los modelos anteriores de la marca –5,5 pulgadas–, con una resolución de 1920 x 1080 pixeles, características que se mantuvieron para el iPhone 7 también. Además, incluyó la tecnología 3D Touch Display y una cámara de 12 megapixeles. A la versión S de este iPhone se agregó un nuevo color rosa, adicional al gris espacial, el oro y el blanco.

iPhone 6S Plus y iPhone 7 Plus

Aunque el iPhone 6S comparte características con el iPhone 7 Plus, existen mayores coincidencias entre el 6S Plus y el que hasta hace pocos instantes era la última generación del iPhone, como por ejemplo en temas de resolución (1920 x 1080 a 401 ppi) y tamaño de pantalla (5,5 pulgadas). (Lea también: Siga en directo el lanzamiento del nuevo iPhone, con El Tiempo)



El iPhone 7 Plus mejoró la definición de colores, incorporando una pantalla con gama amplia P3 y aumentó el brillo máximo a 625cd/m2. Su peso, ligeramente más liviano que el 6S plus, es de 188 gramos y mantuvo el alto con 158,2mm. Además la generación del iPhone 7 fue la primera en ser resistente a salpicaduras, agua y polvo.



En materia de cámara, Apple incluyó en el 7 Plus un lente gran angular y un teleobjetivo (con apertura de 1.8 y de 2.8, respectivamente). Integró también un zoom óptico de 2x y amplió el zoom digital de 5x a 10x en fotografías; para video el zoom digital pasó de 3x a 6x. En los modelos 7, iPhone agregó el color rojo y el negro (mate y brillante). Mantuvo también el rosa, el oro, el plata, pero no el gris espacial.

iPhone 8 y iPhone X

El año pasado, Apple lanzó el iPhone 8, el iPhone 8 plus, que fue para muchos un nuevo iPhone 7. Minutos más tarde, la compañía opacó sus características con la presentación del iPhoneX.



La compañía decidió saltarse el número nueve para presentar un modelo de conmemoración con el décimo aniversario de su 'smartphone'. Entre las novedades de este dispositivo se desatacaron el reconocimiento facial en condiciones de muy baja luz y que se adapta a cambios en la apariencia como subir de peso o dejarse la barba y los AniMojis, emoticones animados que se mueven siguiendo los gestos del rostro. Su pantalla OLED de 5,8 pulgadas se extendió hasta los bordes, eliminando en el proceso el botón de inicio.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET