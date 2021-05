Reseña Quadcast S: versatilidad, desempeño y diseño en un micrófono

Con los constantes cambios que se han dado en la forma en la que trabajamos, estudiamos y compartimos con las otras personas por la pandemia, las reuniones virtuales se han convertido en un espacio regular para millones de personas en el mundo. Por esta razón, diferentes periféricos como cámaras web, audífonos o, incluso, micrófonos empiezan a estar en las primeras opciones de compra de usuarios en el país.



En Tecnósfera probamos el HyperX Quadcast S, un dispositivo que, aunque pareciera que fuera únicamente para el público gamer, realmente es mucho más versátil de lo que aparenta. Así nos fue.



El año pasado, HyperX presentó el Quadcast, un micrófono en forma tubular y luces rojas, que se asemejaba más a lo que nos encontramos en alguna cabina de radio. En este, la segunda generación del dispositivo, nos encontramos con un diseño similar, pero algo más pequeño y con la posibilidad de cambiar la configuración de los colores RGB a través del software NGenuity.



Este dispositivo es un micrófono standalone (es decir que se puede mantener de pie con una base) usb compatible con PC, PlayStation y Mac. En cuanto a su diseño, nos gustó la portabilidad y su tamaño reducido a comparación de su versión anterior, así mismo, la base se siente bastante sólida y en general los materiales de construcción se sienten muy sólidos.



Al abrir la caja nos encontramos con el micrófono, su cable que es bastante largo, lo cual lo hace versátil y da muchas posibilidades de conexión en el dispositivo que deseemos. Así mismo, viene un adaptador para conectarlo a un brazo metálico que podemos instalar en nuestra pared y que dará mayor movilidad a nuestro dispositivo.

El micrófono es compatible con PC, PlayStation y Mac. Foto: EL TIEMPO



Utilizar este producto es bastante sencillo, en nuestro caso bastó con sacarlo de la caja, conectar el cable al puerto USB tipo C y luego a nuestro computador y en segundos este lo reconoció y ya estamos listos para hablar. El micrófono viene con un color predeterminado que es el verde azul, pero en un par de minutos podemos descargar el software NGenuity y ajustar el color, el movimiento de los colores e incluso la intensidad de la luz.



Una vez tuvimos conectado el dispositivo lo probamos en Discord y funcionó a la perfección, la diferencia en la calidad de audio es notable. Además, que la claridad que se consigue no está ni cerca de los micrófonos integrados del PC.



Este Qaudcast S se presenta como una opción bastante considerable para los creadores de contenidos tanto en Podcast como en Video. En la parte posterior tenemos una perilla en la que podemos definir qué es lo que queremos hacer y cómo puede este captar el sonido; por ejemplo, si somos nosotros los únicos que estamos hablando, hay una opción para que solo capte el sonido que recibe de frente y así evitar ruidos de fondo.



Pero si, por el contrario, estamos teniendo una conversación entre muchas personas, también podemos ajustar la opción para que capte el sonido desde todas las direcciones o si tenemos una conversación uno a uno también podemos ajustarlo con un botón para que capte las voces en dos direcciones.



Por otro lado, en la parte superior tenemos un panel táctil con el que podemos silenciar nuestro micrófono de una forma muy sencilla. En nuestra experiencia este sensor se comportó muy bien cuándo lo utilizamos y es sencillo saber cuándo estamos silenciado porque se apagan las luces RGB.

El precio de este micrófono es de 659.000 pesos en diferentes tiendas electrónicas del país. Foto: EL TIEMPO

En temas técnicos, este Quadcast S es un micrófono de alto rango, que tiene una frecuencia que va desde los 20 Hz hasta los 20000 Hz, el mismo rango que tiene el oído humano para captar sonidos, así mismo, incluye una tasa de 16 bits, que se refiere a la calidad del sonido y tres condensadores de 14 milímetros.



La experiencia fue bastante fluida tanto en plataformas de videollamadas como Zoom, Teams y Discord – de la cual este micrófono cuenta con certificado de funcionamiento -, además, por su diseño y la personalización que nos ofrece, es perfecta para set ups para streaming o para combinarlo con teclados y ratones con RGB.



El precio de este micrófono es de 659.000 pesos en diferentes tiendas electrónicas del país. Esta una excelente opción si quiere un dispositivo portátil, versátil y con buen desempeño, la calidad de sonido es buena y solo necesita conectarlo con el cable USB para utilizarlo.

TECNÓSFERA

