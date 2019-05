Resuelva sus dudas sobre los teléfonos de Huawei después del veto

Entre las noticias, los comentarios y los memes, los usuarios de teléfonos Huawei, y en general quienes tienen planes de comprar un 'smartphone', están expuestos a una gran cantidad de información que puede resultar confusa. Desde Tecnósfera, hacemos un recuento de las principales y más frecuentes preguntas para que sepa qué va a pasar con su teléfono actual y con la marca china.

¿Mi Huawei ya no va a tener aplicaciones de Google?

Falso. Si usted posee un teléfono Huawei ya existente no se va a quedar sin Google Maps, sin Chrome o sin Gmail. El bloqueo que anunció Google esta semana no solo quedó en suspenso debido a una licencia temporal de tres meses concedida por la Departamento de Comercio de Estados Unidos sino que solo aplica para futuras actualizaciones del sistema operativo Android.



En caso de que la suspensión de negocios quedara en firme (después de los 90 días) la tienda aplicaciones Google Play seguirá disponible y le permitirá a los usuarios descargar las actualizaciones para Chrome, Google Maps, Waze y Youtube desde la tienda de aplicaciones.

¿Mi Huawei ya no va a tener Android?

Su Huawei existente (del P7 al P30 y del Mate 7 al Mate 20) seguirán funcionando común y corriente, con el mismo sistema que han tenido. El potencial bloqueo implicaba que Huawei dejaría de recibir actualizaciones futuras, es decir, de la versión 10 en adelante (Android Q), lo que en efecto si implica desactualización y riesgos. Pero hasta que pase algo diferente, todos los Huawei ya comprados o disponibles en el mercado (y también los Honor) seguirán recibiendo actualización por los próximos 3 meses.

¿Y el nuevo sistema operativo de Huawei?

Desde más de 7 años, Huawei viene trabajando en un proyecto para desarrollar cada vez menos dependencia de Android. La marca china es fabricante de equipos de redes, procesadores y teléfonos, por lo que un sistema operativo propio sería una posibilidad para cerrar el ciclo y sustentarse a sí mismo sin ningún otro tipo de condicionamientos externos.



Hasta ahora todo lo relacionado son rumores no confirmados. La marca no ha lanzado un sistema operativo ni presentado algo así. Solo revivió el proyecto de investigación que llevaba en proceso.

¿Es mejor pensar en un reemplazo?

Como lo decía el editor de Tecnología de este diario, su Huawei no se va a convertir en un pisapapeles de dos millones de pesos. Es importante evitar el pánico, dado que a pesar del fuerte golpe, la tensión es un tire y afloje externo a las compañías. Según la versión de Huawei, están preparados para responder ante cualquier escenario y piensan proteger a sus usuarios.

¿Y un nuevo sistema me conviene? ¿es mejor?

Si hablamos del hipotético caso de que Huawei lance su propio sistema, que en algunos rumores es denominado HongMeng OS, la firma china aún tiene mucho por recorrer. Por un lado, decidir qué tan diferente va a ser la usabilidad del sistema frente a un iOS (de los iPhone) y un Android (de Google). Difícilmente puede saberse si el sistema será mejor o no hasta que no haya algún tipo de anuncio y testeo del mismo.



También tendrá que resolver si basa su sistema en el Android de código abierto que ha ayudado a construir durante años o no. De esto, por ejemplo, se desprende un escenario posible en el que las empresas y aplicaciones, como Netflix, Spotify, Alibaba o Facebook, tendrían que desarrollar nuevas versiones de sus servicios para un sistema operativo diferente. También Huawei tendría que entrar a negociar con los productores de contenido de forma individual para incluirlos en su tienda de aplicaciones.

¿No hay nada de qué preocuparse?

No hay que entrar en pánico, pero sin duda el golpe político y comercial fue fuerte. No solo ha sembrado incertidumbre entre las compañías que han sido aliadas de Huawei por años sino que tampoco hay un final cercano aparente. Después de la licencia de tres meses, Google podría decidir proceder con el corte de actualizaciones, aumentando la presión por una respuesta por parte del fabricante chino.



Si Huawei logra responder con rapidez ante un eventual veto con Android, los teléfonos en el mercado podrían tener actualizaciones de seguridad y parches directamente desde el fabricante y no desde el proveedor de software usual.

¿Entonces ya no hay pelea?

Tanto Google como Huawei son aliados desde hace años y han trabajado en mejoras para el ecosistema de Android. La decisión fue producto de unas tensiones comerciales entre los gobiernos de EE. UU. y China y una serie de decisiones y acusaciones políticas que llevaron a incluir a Huawei en una lista negra y a evitar la transferencia de software y hardware con empresas estadounidenses.



La tensión sigue sin resolverse y de lo que decidan los jefes de gobierno de ambos países dependerá la situación de Huawei y otras firmas chinas que están en la mira.

¿Tiene más preguntas? Comparta sus inquietudes con nosotros en Twitter en @TecnosferaET y use el #ConsultorioTecnosfera.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

​@TecnosferaET